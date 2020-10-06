Beypazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Atölye personeli çalışmalarını sürdürüyor.

Beypazarı Belediyesi kendi öz kaynaklarını kullanarak bakım ve onarım maliyetlerini en aza indiriyor. Beypazarı Belediyesi atölyesinde hizmet araçlarının bakım ve onarımlarının yapılmasının yanı sıra marangozhanede de çeşitli ahşap doğramaların bakım ve boyama çalışmaları gerçekleştiriliyor.