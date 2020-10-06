Beypazarı Belediyesi, kendi öz kaynaklarını kullanarak bakım ve onarım maliyetlerini en aza indiriyor
Beypazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Atölye personeli çalışmalarını sürdürüyor.
Beypazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Atölye personeli çalışmalarını sürdürüyor.
Beypazarı Belediyesi kendi öz kaynaklarını kullanarak bakım ve onarım maliyetlerini en aza indiriyor. Beypazarı Belediyesi atölyesinde hizmet araçlarının bakım ve onarımlarının yapılmasının yanı sıra marangozhanede de çeşitli ahşap doğramaların bakım ve boyama çalışmaları gerçekleştiriliyor.
06 Eki 2020 - 14:08 Ankara/ Beypazari- Belediyeler
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.