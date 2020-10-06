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- 06 Eki 2020 - 14:08 G: 06 Eki 2020 - 14:09

Beypazarı Belediyesi, kendi öz kaynaklarını kullanarak bakım ve onarım maliyetlerini en aza indiriyor

Beypazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Atölye personeli çalışmalarını sürdürüyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Beypazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Atölye personeli çalışmalarını sürdürüyor.

Beypazarı Belediyesi kendi öz kaynaklarını kullanarak bakım ve onarım maliyetlerini en aza indiriyor. Beypazarı Belediyesi atölyesinde hizmet araçlarının bakım ve onarımlarının yapılmasının yanı sıra marangozhanede de çeşitli ahşap doğramaların bakım ve boyama çalışmaları gerçekleştiriliyor.

06 Eki 2020 - 14:08 Ankara/ Beypazari- Belediyeler

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