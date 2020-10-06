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- 06 Eki 2020 - 15:25 G: 06 Eki 2020 - 15:47

Ankara Çubuk Turşusu Neye İyi Gelir? İşte Çubuk Turşusunun Sırrı...

Türk mutfağının en lezzetli turşusu olan Çubuk turşusu, yapılış sırrı, malzemeleri ve faydaları ile meşhurdur. İsmini de üretildiği yerden alan çubuk turşusu Ankara'nın Çubuk ilçesinde üretilmektedir. Çubuk turşusunun doğum yerinin patenti de vardır.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Türk mutfağının en lezzetli turşusu olan Çubuk turşusu, yapılış sırrı, malzemeleri ve faydaları ile meşhurdur. İsmini de üretildiği yerden alan çubuk turşusu Ankara'nın Çubuk ilçesinde üretilmektedir. Çubuk turşusunun doğum yerinin patenti de vardır.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde üretilen çubuk turşusunun insan bedenine ve sağlığa birçok faydası vardır. Bununla beraber sadece çubuk ilçesinde üretilen bu turşunun içeriği ve hazırlanış şekli de özeldir. Yerel lezzetlerden biri olan çubuk turşusu Türkiye'nin en meşhur lezzetlerinden biridir.

Çubuk Turşusunun Özelliği Nedir?

Çubuk turşusunu yapmak için bilmek gereken birçok önemli nokta vardır. Çubuk turşusunun en önemli noktalarından biri ise eşsiz aromasını veren malzemeleridir. Çubuk turşusunu diğerlerinden farklı yapan malzemeleri sarımsak, dereotu ve defne yaprağının bir arada kullanılmasıdır.

Çubuk turşusu yapılırken maden suyu ve sirke kullanımı da son derece önemlidir. Çubuk turşusunun başka yerde yapılamamasının nedenlerinden biri de Çubuk bölgesinin sularının bol mineralli olmasıdır.

Çubuk Turşusu Sadece Salatalıktan Mı Yapılır?

Çubuk turşusu denildiğinde akıllara hep salatalık gelse de aslınsa sadece salatalıktan yapılmaz. Çubuk turşusu lahana, biber, armut, karnabahar vb. birçok meyve ve sebzeden yapılabilir. Çubuk turşusunun özelliği kullanılan meyve ve sebze de değil, malzemelerinde ve yapılış tarzındadır.

Çubuk Turşusunun Faydaları Nelerdir?

Türkiye'nin en popüler lezzetlerinden biri olan çubuk turşusu özel olduğu kadar sağlıklıdır da. Çubuk turşusunun sağlık için birçok faydası bulunur. Bu faydalar şu şekilde sıralanabilir.

·         Çubuk turşusunun iştah açıcı özelliği olduğu bilinir.

·         Yüksek oranda lif barındırdığı için hazımsızlık, sindirim gibi problemlerin önüne geçer.

·         Çubuk turşusunun özellikle suyunda demir, magnezyum, kalsiyum gibi birçok vitamin ve mineral bulunur.

·         Çubuk turşusu içinde bulunan sarımsak sayesinde bunama gibi sorunlara engel olur.

·         Yapımında kullanılan sirke de kalp ve damar hastalıklarına bitkisel bir çözüm niteliğindedir.

·         Çubuk turşusu yapıldığı sebzeler ve sirkenin etkisi ile bağışıklığı güçlendirir.

2004 yılından bu yana her sene eylül ayında Çubuk Turşusu Festivali yapılır. Bu festivalle her sene farklı farklı turşular tadıma sunulur ve çubuk turşusu tanıtılır.

06 Eki 2020 - 15:25 - Yaşam

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