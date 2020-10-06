Ankara'da Koronavirüsle İlgili Okuyanları Şoka Sokan O Rapor! Tam %30 Oranında... Çarpıcı Araştırma O İlçeleri Vurdu!

Ankara'da koronavirüs, son 2 ayın Türkiye gündemine bakıldığında en çok öne çıkan konu oluyor. Çünkü Ankara; bundan 15 - 20 gün önce koronavirüs vaka artış hızında İstanbul'u neredeyse 2'ye katlamış ve rekor kırmıştı. Buna göre Ankara'da koronavirüsle ilgili bir rapor oluşturuldu, ortaya çıkanlar herkesi şaşırttı.

Ankara'da koronavirüste toplumsal bağışıklık üzerine gerçekleştirilmekte olan çalışmalar, Türkiye ortalamasında %10'u aştı. 2021 yazında söz konusu rakamın %50 civarına gelebileceği düşünülürken bu orandaki bağışıklığın anlamı ise oldukça net.