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- 07 Eki 2020 - 18:28 G: 07 Eki 2020 - 18:37

Ankara'da Koronavirüste Sokağa Çıkma Yasağı! Yapılan Açıklama Tüm Bilinenleri Tepetaklak Etti... Meğer Çok Farklıymış!

Ankara'da koronavirüs düşüş eğilimine girmiş durumda. Son birkaç günlük verilere bakıldığında birçok ilçenin rahatladığı net bir şekilde görülüyor. Bu kapsamda düşüş eğilimi yakalanmışken bunun devam ettirilmesi ve en kısa zamanda tamamen bitmesi hedefleniyor. Bunun için ise halktan maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaları istenirken çok acil işi olmayanların veya dışarı çıkma zorunluluğu bulunmayanların ise çıkmaması isteniyor. Bu noktada ise oklar tekrardan sokağa çıkma yasağına dönüyor

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Bugün Ankara'da sokağa çıkma yasağıyla ilgili yapılan o açıklama herkesin ağzını açık bıraktı. Bu kapsamda meğer gerçek bilinen tüm doğruların yanlış olduğu ortaya çıktı. Peki o açıklama ne? Ankara'da sokağa çıkma yasağı ne durumda? 

Ankara Üniversitesi Aktüerya Bilimleri Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Tank tarafından Ankara'da sokağa çıkma yasağıyla ilgili çok önemli açıklamalar yapıldı.

07 Eki 2020 - 18:28 Ankara- Yaşam

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