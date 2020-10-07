Ankara'da Koronavirüste Sokağa Çıkma Yasağı! Yapılan Açıklama Tüm Bilinenleri Tepetaklak Etti... Meğer Çok Farklıymış!

Bugün Ankara'da sokağa çıkma yasağıyla ilgili yapılan o açıklama herkesin ağzını açık bıraktı. Bu kapsamda meğer gerçek bilinen tüm doğruların yanlış olduğu ortaya çıktı. Peki o açıklama ne? Ankara'da sokağa çıkma yasağı ne durumda?

Ankara Üniversitesi Aktüerya Bilimleri Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Tank tarafından Ankara'da sokağa çıkma yasağıyla ilgili çok önemli açıklamalar yapıldı.