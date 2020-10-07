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- 07 Eki 2020 - 18:55 G: 07 Eki 2020 - 19:03

Masterchef'te Kabus Gibi Anlar! Somer Şef Delirdi... Yarışmacı Ağlamaktan Harap Oldu! Herkes Sosyal Medyadan Tepki Gösterdi

Masterchef Türkiye'de kabus gibi anlar yaşandı. Somer Şef sinirlenince olanlar oldu. Yarışmacı gözyaşlarına boğulurken o esnada dayanamayan izleyenler Twitter'dan Somer ve Mehmet Şef'e yarışmacıların çok fazla üzerlerine gitmeleri sebebiyle tepkiler geldi. Bu tepkilere karşılık olarak, yarışmanın konseptinin bu şekilde olduğunu ifade eden bir grup da savundu. İşte olay ve tüm detaylar...

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Dokunulmazlık oyununda olanlar oldu! Masterchef Türkiye 2020'de kaybeden takım kırmızı takım oldu. Hazırladıkları dönerin çiğ kalması sebebiyle oyunu kaybeden yarışmacılardan Ebru, bireysel dokunulmazlık oyununda da eksik tabak çıkardı ve şefler sinir küpüne döndü. 

Masterchef 2020'nin yeni bölümünde yaşananlar herkesi korkuttu. Somer Şef ilk kez böyle göründü ve izleyenleri neredeyse titretti. Bunun üzerine izleyenler yoğun tepki göstererek Twitter'da Somer Şef'e kızdılar.

07 Eki 2020 - 18:55 Ankara- Yaşam

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