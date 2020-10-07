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07 Eki 2020 - 18:55

Masterchef'te Kabus Gibi Anlar! Somer Şef Delirdi... Yarışmacı Ağlamaktan Harap Oldu! Herkes Sosyal Medyadan Tepki Gösterdi

Masterchef Türkiye'de kabus gibi anlar yaşandı. Somer Şef sinirlenince olanlar oldu. Yarışmacı gözyaşlarına boğulurken o esnada dayanamayan izleyenler Twitter'dan Somer ve Mehmet Şef'e yarışmacıların çok fazla üzerlerine gitmeleri sebebiyle tepkiler geldi. Bu tepkilere karşılık olarak, yarışmanın konseptinin bu şekilde olduğunu ifade eden bir grup da savundu. İşte olay ve tüm detaylar...