Masterchef'te Kabus Gibi Anlar! Somer Şef Delirdi... Yarışmacı Ağlamaktan Harap Oldu! Herkes Sosyal Medyadan Tepki Gösterdi
Masterchef Türkiye'de kabus gibi anlar yaşandı. Somer Şef sinirlenince olanlar oldu. Yarışmacı gözyaşlarına boğulurken o esnada dayanamayan izleyenler Twitter'dan Somer ve Mehmet Şef'e yarışmacıların çok fazla üzerlerine gitmeleri sebebiyle tepkiler geldi. Bu tepkilere karşılık olarak, yarışmanın konseptinin bu şekilde olduğunu ifade eden bir grup da savundu. İşte olay ve tüm detaylar...
Dokunulmazlık oyununda olanlar oldu! Masterchef Türkiye 2020'de kaybeden takım kırmızı takım oldu. Hazırladıkları dönerin çiğ kalması sebebiyle oyunu kaybeden yarışmacılardan Ebru, bireysel dokunulmazlık oyununda da eksik tabak çıkardı ve şefler sinir küpüne döndü.
Masterchef 2020'nin yeni bölümünde yaşananlar herkesi korkuttu. Somer Şef ilk kez böyle göründü ve izleyenleri neredeyse titretti. Bunun üzerine izleyenler yoğun tepki göstererek Twitter'da Somer Şef'e kızdılar.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.