Demet Akalın'ın Son Halini Görenler Şok Geçirdi! "Bunu Kendine Neden Yaptın?" Soruları Sosyal Medyayı Salladı!

Demet Akalın, başarılı şarkıcılığının yanına aynı zamanda bir de sunuculuk ekledi. Sabahları Alişan ile birlikte magazin programı sunan Akalın'ın programı her geçen gün hitini artırarak yayına devam ediyor. Program bir yana Demet Akalın'ın son hali de her geçen gün değişiyor. Bunun üzerine takipçileri iyi niyetle ona neden böyle yaptığını soruyor.

Birkaç gün önce objektiflere takılan Demet Akalın'ın son hali herkesi şaşırttı. Akalın ile ilgili takipçileri sosyal medyadan o mesajları verdiler: