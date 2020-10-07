Demet Akalın'ın Son Halini Görenler Şok Geçirdi! "Bunu Kendine Neden Yaptın?" Soruları Sosyal Medyayı Salladı!
Eğlenceli kişiliği, hak edene hakettiğini hiç lafını esirgemeden vermesi, başarılı sanatçılığı ve daha birçok özelliğiyle birlikte sanat dünyasının en sevilen isimlerinden biri olan Demet Akalın yine sosyal medyanın gündemine oturdu. Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yakalanan Akalın'ın son halini gören hayranları şok geçirdi ve hep bir ağızdan o soruyu yönelttiler: "Bunu kendine neden yaptın?"
Demet Akalın, başarılı şarkıcılığının yanına aynı zamanda bir de sunuculuk ekledi. Sabahları Alişan ile birlikte magazin programı sunan Akalın'ın programı her geçen gün hitini artırarak yayına devam ediyor. Program bir yana Demet Akalın'ın son hali de her geçen gün değişiyor. Bunun üzerine takipçileri iyi niyetle ona neden böyle yaptığını soruyor.
Birkaç gün önce objektiflere takılan Demet Akalın'ın son hali herkesi şaşırttı. Akalın ile ilgili takipçileri sosyal medyadan o mesajları verdiler:
07 Eki 2020 - 19:08 - Yaşam
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.