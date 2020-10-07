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- 07 Eki 2020 - 20:21 G: 07 Eki 2020 - 20:28

Milyonlarca Yaşlının Bundan Haberi Yok! Muhteşem Fırsat Tam 2.135 TL Veriliyor...

Devletin verdiği yardımlarla ilgili pek çok kişi çok az bilgiye sahip. Genç ve yaşlı birçok insana, belli şartlar kapsamında birtakım yardımlar verilmektedir. Yaşlı bireylere verilen yardımlardan birisi, yaşlılık aylığıdır ve yaşlılık aylığı, en az bilinen yardımlardan birisidir.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Yaşlılık aylığı, 65 yaşındaki ve daha yaşlı olan bireylere verilmektedir. Bireylerin genel itibariyle herhangi bir yardım almıyor olması ve diğer tüm şartları sağlıyor olması beklenir.

Bu aylık, 65 yaş ve üstü bireylerin, temel ihtiyaçlarını başkalarına ihtiyaç duymadan karşılayabilmesi adına verilen maaştır. Şartları sağlayan tüm 65 yaş üstü bireyler, bu maaşa başvuru yapabilir.

07 Eki 2020 - 20:21 - Gündem

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