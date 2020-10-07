Milyonlarca Yaşlının Bundan Haberi Yok! Muhteşem Fırsat Tam 2.135 TL Veriliyor...
Devletin verdiği yardımlarla ilgili pek çok kişi çok az bilgiye sahip. Genç ve yaşlı birçok insana, belli şartlar kapsamında birtakım yardımlar verilmektedir. Yaşlı bireylere verilen yardımlardan birisi, yaşlılık aylığıdır ve yaşlılık aylığı, en az bilinen yardımlardan birisidir.
Yaşlılık aylığı, 65 yaşındaki ve daha yaşlı olan bireylere verilmektedir. Bireylerin genel itibariyle herhangi bir yardım almıyor olması ve diğer tüm şartları sağlıyor olması beklenir.
Bu aylık, 65 yaş ve üstü bireylerin, temel ihtiyaçlarını başkalarına ihtiyaç duymadan karşılayabilmesi adına verilen maaştır. Şartları sağlayan tüm 65 yaş üstü bireyler, bu maaşa başvuru yapabilir.
07 Eki 2020 - 20:21 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.