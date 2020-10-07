Milyonlarca Yaşlının Bundan Haberi Yok! Muhteşem Fırsat Tam 2.135 TL Veriliyor...

Yaşlılık aylığı, 65 yaşındaki ve daha yaşlı olan bireylere verilmektedir. Bireylerin genel itibariyle herhangi bir yardım almıyor olması ve diğer tüm şartları sağlıyor olması beklenir.

Bu aylık, 65 yaş ve üstü bireylerin, temel ihtiyaçlarını başkalarına ihtiyaç duymadan karşılayabilmesi adına verilen maaştır. Şartları sağlayan tüm 65 yaş üstü bireyler, bu maaşa başvuru yapabilir.