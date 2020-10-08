Ankara Etimesgut'a pandemi sürecinde 22 park, 150 bin metrekare yeşil alan kazandırıldı
Etimesgut Belediyesi koronavirüs pandemi sürecinde park ve yeşil alan çalışmalarına aralıksız devam etti.
Etimesgut Belediyesi koronavirüs pandemi sürecinde park ve yeşil alan çalışmalarına aralıksız devam etti. Park ve Bahçeler Müdürlüğü Mart ayından bugüne 7 aylık süreçte toplam alanı 150 bin metre kareyi aşan 22 park ve ağaçlandırma alanı kazandırdı.
Bu parklar arasında yer alan Şeyh Şamil Mahallesi'ndeki 14 bin m²'lik parka merhum cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Güzelkent Mahallesi'ndeki 19 bin m²'lik parka da şehit Mardin Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva'nın adı verildi.
Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, 2019 yılı sonu itibariyle yeşil alan miktarının 3 milyona ulaştığını hatırlatarak, "Bu yıl bir yandan pandemi sürecinde vatandaşlarımız mağdur olmaması için önemli hizmetler gerçekleştirirken diğer yandan da park ve yeşil alan çalışmalarımıza ağırlık verdik. 7 aylık süreçte ilçemize kazandırdığımız park sayımız 22 oldu. Yeşil alan miktarımızı da 3 milyon 150 bine çıkardık. Yeni yaptığımız parklarımız, ağaçlandırma alanlarımız hayırlı olsun" dedi.
08 Eki 2020 - 10:15 Ankara/ Etimesgut- Belediyeler
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.