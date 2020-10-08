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- 08 Eki 2020 - 15:56 G: 08 Eki 2020 - 16:16

Ankara Beypazarı Baklavası Nasıl Yapılır? İşte 80 Katlı Ev Baklavası Tarifi

Ankara'nın meşhur yöresel tariflerinden biri olan Beypazarı Baklavası lezzeti ile adından bahsettirmeye devam ediyor. Orijinal tarifi Ankara'nın Beypazarı ilçesinden çıkan bu baklava diğerlerine hiç benzemiyor. Ankara'nın yöresel lezzetlerinden en meşhuru olan Beypazarı baklavası görüntüsü ve lezzeti ile özellikle turistlerin ilgisini çekiyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Ankara'nın meşhur yöresel tariflerinden biri olan Beypazarı Baklavası lezzeti ile adından bahsettirmeye devam ediyor. Orijinal tarifi Ankara'nın Beypazarı ilçesinden çıkan bu baklava diğerlerine hiç benzemiyor. Ankara'nın yöresel lezzetlerinden en meşhuru olan Beypazarı baklavası görüntüsü ve lezzeti ile özellikle turistlerin ilgisini çekiyor.

Çok eski yıllardan beri yöresel olarak hazırlanan lezzetlerden biri olan Beypazarı Baklavasının tarifi nesilden nesile aktarılıyor. Hamuru incecik açılan bu tarifi yapmak ise hüner gerektiriyor. Beypazarı'nın ünlü lezzeti Beypazarı Baklavasının nasıl yapıldığı ise merak ediliyor.

Ankara Beypazarı Baklavası Yapmak İçin Gerekli Malzemeler Nelerdir?

Ankara'nın lezzeti ile meşhur Beypazarı Baklavasının çok farklı malzemeleri yok. Ancak malzemelerin kullanılış biçimi lezzeti inanılmaz biçimde değiştiriyor.

Ankara'nın Beypazarı Baklavasını hazırlamak için gereken malzemeler şu şekilde:

·         1 çay bardağı sıvı yağ

·         1 çay bardağı süt

·         1 yumurta

·         Yarım çorba kaşığı sirke

·         1 paket kabartma tozu

·         Ceviz

Baklavanın kendisi için gerekli olan bu malzemelere şerbet için su ve şeker de eklenir.

Ankara Beypazarı Baklavasının Yapılışı Nasıldır?

Bayram günlerinin vazgeçilmezi olan Beypazarı Baklavasının yapılışı ise şu şekildedir:

Malzemelerin hepsini karıştırarak yumuşak bir hamur elde edilir. Yumuşacık hamur 80 bezeye ayrılır. Ceviz boyutunda yarılan bezeleri çay tabağı boyutuna gelecek kadar açılır. Her bir beze nişastaya batırdıktan sonra tepsi boyutunda açılır. 80 tane açılacak olan hamurlar nişastaya batırılır. Ancak nişasta çok kullanılırsa yufkalar kurur. Bu yüzden nişasta ölçülü kullanılmalıdır. Tepsiye yerleştirirken 10'arlı açılan 4 yufkadan sonra cevizi eklenir. Bu şekilde yufka ve iç malzeme ile tamamlanan baklava dinlendikten sonra her yer ıslanacak şekilde üzerinde kızgın yağ gezdirilir. Sonrasında baklava 180 derecede ısınmış olan fırına atılır.

Baklavanın şerbeti için su ve şekeri kaynatıyoruz. Fokurdamaya başladığında birkaç damla limon sıkılır ve yoğunlaştığında ocaktan alınır. Kaynamış olan şerbet soğuk baklavanın üzerine dökülür. Beypazarı baklavası çıtır çıtır olduğu için dinlenirken tepsinin ağzı kapatılmaz.

Ankara Beypazarı Baklavasının Özelliği Nedir?

Ankara Beypazarı kahvaltısının en önemli özelliği 80 kat yufka açılmasına rağmen 5-6 cm olmasıdır. Yufkaların çok ince açılması ve baklavanın çıtır çıtır olması gerekir.

08 Eki 2020 - 15:56 Ankara- Yeme & İçme

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