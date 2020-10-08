Ankara Tarhanası Nasıl Yapılır? Ankara Usulü Tarhana Tarifi

Tarhana geçmişten günümüze Türk mutfağı için önemli besinlerden biri olmuştur. Farklı yapım teknikleri olan tarhana besin değeri yüksek olan bir besindir. Genellikle un, yoğurt, maya, sebze ve baharatların karışımından elde edilen tarhananın yapılışı yörelere göre farklılık gösterir.

Türkiye'nin birçok bölgesinde farklı yapılış tekniklerine sahip olan tarhana yöresel bir lezzettir. Yapıldığı yörelere göre yapılışı ve tadı da değişmektedir. Tarhananın yapılışı ile ün saldığı illerden biri de Ankara'dır. Tarhana Ankara'nın birçok ilinde farklı tekniklerle yapılır. Ankara'da Beypazarı tarhanası, Çamlıdere tarhanası ve Kızılcahamam tarhanası gibi birden farklı tarhana çeşidi bulunur. Hepsinin yapılışı farklı tekniklerdedir. Ankara'nın yöresel lezzetlerinden biri olan tarhananın özellikle meşhur olduğu Çamlıdere'de nasıl yapıldığı merak edilmektedir. Malzemeleri ve karışımı ile farklı bir lezzet sunan Çamlıdere tarhanasının tarifi araştırılıyor.

Ankara Çamlıdere Usulü Tarhananın Malzemeleri Nelerdir?

Yöresel bir lezzet olan tarhana Çamlıdere yöresinde diğerlerinden farklı olarak domates ve kırmızı biber koyulmadan hazırlanır. Tarhana çorbası yapılırken salça kullanıldığı için domates ve kırmızı biber kullanmayan Çamlıdereliler beyaz renkte tarhana hazırlar.

Çamlıdere tarhanası yapılırken kullanılan malzemeler şunlardır:

· 5 kg buğday

· 5 kg süzme yoğurt

· 1 kg un

· Hamur mayası

· Ilık su

Ankara Çamlıdere Tarhanası Yapılışı

Ankara'nın Çamlıdere yöresine ait beyaz tarhananın yapılışı biraz zahmetli de olsa ortaya çıkan lezzete değer. Çamlıdere tarhanası yaparken öncelikle buğdaylar ayıklanıp yıkanır. Kurutulan buğdaylar sonrasında undan daha iri olacak şekilde öğütülür.

Çamlıdere tarhanası hazırlanırken maya olarak ekmeklik hamur kullanılır. Ekmeklik hamur ve un ılık su ilave edilerek 1 gece bekletilir. Maya beklerken süzme yoğurt da tuzlanır ve 2 3 gün bekletilir.

Çamlıdere tarhanası malzemeleri bekletildikten sonra tarhananın yapım işlemine başlanır. Derin bir kaba konan öğütülmüş buğdayın ortasına havuz açılır. Bu havuza maya ve tuzlanmış yoğurt dökülür. Malzemeler iyice karıştırılır. Hazırlanan karışım üstü kapatılarak yaklaşık 3 gün bekletilir. Bu 3 günün sonunda tarhana açık havada temiz örtülerin üstüne serilerek yavaş yavaş küçük parçalara ayrılır. Kurumaya bırakılan tarhana kurudukça parçalar daha da ufalanır. Tamamen kuruduğunda ise tarhana hazır hale gelir.