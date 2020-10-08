Haberler Ankara Haberler Ankara
- 08 Eki 2020 - 16:28 G: 08 Eki 2020 - 17:09

Ankara Tarhanası Nasıl Yapılır? Ankara Usulü Tarhana Tarifi

Tarhana geçmişten günümüze Türk mutfağı için önemli besinlerden biri olmuştur. Farklı yapım teknikleri olan tarhana besin değeri yüksek olan bir besindir. Genellikle un, yoğurt, maya, sebze ve baharatların karışımından elde edilen tarhananın yapılışı yörelere göre farklılık gösterir.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Tarhana geçmişten günümüze Türk mutfağı için önemli besinlerden biri olmuştur. Farklı yapım teknikleri olan tarhana besin değeri yüksek olan bir besindir. Genellikle un, yoğurt, maya, sebze ve baharatların karışımından elde edilen tarhananın yapılışı yörelere göre farklılık gösterir.

Türkiye'nin birçok bölgesinde farklı yapılış tekniklerine sahip olan tarhana yöresel bir lezzettir. Yapıldığı yörelere göre yapılışı ve tadı da değişmektedir. Tarhananın yapılışı ile ün saldığı illerden biri de Ankara'dır. Tarhana Ankara'nın birçok ilinde farklı tekniklerle yapılır. Ankara'da Beypazarı tarhanası, Çamlıdere tarhanası ve Kızılcahamam tarhanası gibi birden farklı tarhana çeşidi bulunur. Hepsinin yapılışı farklı tekniklerdedir. Ankara'nın yöresel lezzetlerinden biri olan tarhananın özellikle meşhur olduğu Çamlıdere'de nasıl yapıldığı merak edilmektedir. Malzemeleri ve karışımı ile farklı bir lezzet sunan Çamlıdere tarhanasının tarifi araştırılıyor.

Ankara Çamlıdere Usulü Tarhananın Malzemeleri Nelerdir?

Yöresel bir lezzet olan tarhana Çamlıdere yöresinde diğerlerinden farklı olarak domates ve kırmızı biber koyulmadan hazırlanır. Tarhana çorbası yapılırken salça kullanıldığı için domates ve kırmızı biber kullanmayan Çamlıdereliler beyaz renkte tarhana hazırlar.

Çamlıdere tarhanası yapılırken kullanılan malzemeler şunlardır:

·         5 kg buğday

·         5 kg süzme yoğurt

·         1 kg un

·         Hamur mayası

·         Ilık su

Ankara Çamlıdere Tarhanası Yapılışı

Ankara'nın Çamlıdere yöresine ait beyaz tarhananın yapılışı biraz zahmetli de olsa ortaya çıkan lezzete değer. Çamlıdere tarhanası yaparken öncelikle buğdaylar ayıklanıp yıkanır. Kurutulan buğdaylar sonrasında undan daha iri olacak şekilde öğütülür.

Çamlıdere tarhanası hazırlanırken maya olarak ekmeklik hamur kullanılır. Ekmeklik hamur ve un ılık su ilave edilerek 1 gece bekletilir. Maya beklerken süzme yoğurt da tuzlanır ve 2 3 gün bekletilir.

Çamlıdere tarhanası malzemeleri bekletildikten sonra tarhananın yapım işlemine başlanır. Derin bir kaba konan öğütülmüş buğdayın ortasına havuz açılır. Bu havuza maya ve tuzlanmış yoğurt dökülür. Malzemeler iyice karıştırılır. Hazırlanan karışım üstü kapatılarak yaklaşık 3 gün bekletilir. Bu 3 günün sonunda tarhana açık havada temiz örtülerin üstüne serilerek yavaş yavaş küçük parçalara ayrılır. Kurumaya bırakılan tarhana kurudukça parçalar daha da ufalanır. Tamamen kuruduğunda ise tarhana hazır hale gelir.

08 Eki 2020 - 16:28 Ankara- Yeme & İçme

# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara'da 12 Ekim Pazartesi hangi sınıflar okula gidecek? mask
Ankara'da 12 Ekim Pazartesi hangi sınıflar okula gidecek?
Ankara'da Cuma Namazı Saat Kaçta? 9 Ekim Ankara Cuma Hutbesi Konusu Nedir? mask
Ankara'da Cuma Namazı Saat Kaçta? 9 Ekim Ankara Cuma Hutbesi Konusu Nedir?
Ankara Beypazarı Baklavası Nasıl Yapılır? İşte 80 Katlı Ev Baklavası Tarifi mask
Ankara Beypazarı Baklavası Nasıl Yapılır? İşte 80 Katlı Ev Baklavası Tarifi
Ankara Üniversitesi Nerede, Nasıl Gidilir? Hangi Fakülteler ve Bölümler Var? mask
Ankara Üniversitesi Nerede, Nasıl Gidilir? Hangi Fakülteler ve Bölümler Var?
2021 Sömestr 15 Tatil Ne Zaman Başlıyor? Ankara'da Yarıyıl Tatili Ne Zaman? mask
2021 Sömestr 15 Tatil Ne Zaman Başlıyor? Ankara'da Yarıyıl Tatili Ne Zaman?
Ankara’da Pastırma Sıcakları Ne Zaman Başlıyor? Pastırma Yazı Ne Demek? mask
Ankara’da Pastırma Sıcakları Ne Zaman Başlıyor? Pastırma Yazı Ne Demek?
Ankara'da Kovid-19 denetimi yapıldı mask
Ankara'da Kovid-19 denetimi yapıldı
Ankara Kent Konseyi Başkanı Yılmaz, ''5. Kent Araştırmaları Kongresi''nde mask
Ankara Kent Konseyi Başkanı Yılmaz, ''5. Kent Araştırmaları Kongresi''nde
ANKESOB, Meslek Eğitimi Danışma Birimi toplantısını online yaptı mask
ANKESOB, Meslek Eğitimi Danışma Birimi toplantısını online yaptı
ATO, eğitim faaliyetlerine bir yenisini daha ekledi… mask
ATO, eğitim faaliyetlerine bir yenisini daha ekledi…
# YEMEK TARİFLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Beypazarı Baklavası Nasıl Yapılır? İşte 80 Katlı Ev Baklavası Tarifi mask
Ankara Beypazarı Baklavası Nasıl Yapılır? İşte 80 Katlı Ev Baklavası Tarifi
Ankara Kızılcahamam Bazlaması Nasıl Yapılır? Yumuşak Bazlama Yapımı ve Püf Noktaları mask
Ankara Kızılcahamam Bazlaması Nasıl Yapılır? Yumuşak Bazlama Yapımı ve Püf Noktaları
Ankara'nın En İyi Kahvaltı Yerleri ve Mekanları 2020 mask
Ankara'nın En İyi Kahvaltı Yerleri ve Mekanları 2020
Kış günlerinde kilo almadan iç ısıtacak 10 lezzet önerisi mask
Kış günlerinde kilo almadan iç ısıtacak 10 lezzet önerisi
"Özel Gereksinimli Kişiler Pizza Yapacak mask
"Özel Gereksinimli Kişiler Pizza Yapacak
Yılbaşı sofralarındaki tehlike! Açıkta satılan bu ürünlere dikkat… mask
Yılbaşı sofralarındaki tehlike! Açıkta satılan bu ürünlere dikkat…
Balparmak’tan Yılbaşı Sofrasına Lezzet Katacak Tarif: Ballı Biberiyeli Izgara Piliç mask
Balparmak’tan Yılbaşı Sofrasına Lezzet Katacak Tarif: Ballı Biberiyeli Izgara Piliç
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ankara'da 12 Ekim Pazartesi hangi sınıflar okula gidecek? mask
Ankara'da 12 Ekim Pazartesi hangi sınıflar okula gidecek?
Ankara'da Cuma Namazı Saat Kaçta? 9 Ekim Ankara Cuma Hutbesi Konusu Nedir? mask
Ankara'da Cuma Namazı Saat Kaçta? 9 Ekim Ankara Cuma Hutbesi Konusu Nedir?
Ankara Tarhanası Nasıl Yapılır? Ankara Usulü Tarhana Tarifi mask
Ankara Tarhanası Nasıl Yapılır? Ankara Usulü Tarhana Tarifi
Ankara Beypazarı Baklavası Nasıl Yapılır? İşte 80 Katlı Ev Baklavası Tarifi mask
Ankara Beypazarı Baklavası Nasıl Yapılır? İşte 80 Katlı Ev Baklavası Tarifi
Aksaray'da jandarma aracıyla otomobil çarpıştı: 5 yaralı mask
Aksaray'da jandarma aracıyla otomobil çarpıştı: 5 yaralı
29 Ekim Resmi Tatil Mi? 29 Ekim 2020 Hangi Güne Denk Geliyor? mask
29 Ekim Resmi Tatil Mi? 29 Ekim 2020 Hangi Güne Denk Geliyor?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL