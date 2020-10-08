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- 08 Eki 2020 - 18:03 G: 08 Eki 2020 - 18:23

Ankara'da Koronavirüste Yüksek Akım Dönemi Başladı! Türkiye'de İlk Kez Uygulanacak, İlk O İlçelerde Denenecek!

Ankara'da koronavirüste yüksek akım dönemi başladı. Birkaç gündür düşüş eğilimi devam eden Ankara'da bu dönemle birlikte vakaların hızla düşmesi, ölüm oranlarının ise minimum seviyeye gelmesi bekleniyor. Bunun için ise

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Ankara'da Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden yeni bir haber geldi. Bu kapsamda yüksek akım döneminin başladığı ve bu dönemde bir takım sonuçlar elde edildiği, bu sonuçların ise yeni sonuçlar ortaya çıkarabileceği ifade edildi. 

Hastaneden yapılan açıklamada söz konusu yüksek akım ile ilgili tamamen net ve anlaşılır bilgi aktarımında bulunuldu! İşte tüm detaylar >>

08 Eki 2020 - 18:03 - Yaşam

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