Ankara'da Koronavirüste Yüksek Akım Dönemi Başladı! Türkiye'de İlk Kez Uygulanacak, İlk O İlçelerde Denenecek!
Ankara'da koronavirüste yüksek akım dönemi başladı. Birkaç gündür düşüş eğilimi devam eden Ankara'da bu dönemle birlikte vakaların hızla düşmesi, ölüm oranlarının ise minimum seviyeye gelmesi bekleniyor. Bunun için ise
Ankara'da Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden yeni bir haber geldi. Bu kapsamda yüksek akım döneminin başladığı ve bu dönemde bir takım sonuçlar elde edildiği, bu sonuçların ise yeni sonuçlar ortaya çıkarabileceği ifade edildi.
Hastaneden yapılan açıklamada söz konusu yüksek akım ile ilgili tamamen net ve anlaşılır bilgi aktarımında bulunuldu! İşte tüm detaylar >>
08 Eki 2020 - 18:03 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.