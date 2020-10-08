Ankara'da Koronavirüste Yüksek Akım Dönemi Başladı! Türkiye'de İlk Kez Uygulanacak, İlk O İlçelerde Denenecek!

Ankara'da Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden yeni bir haber geldi. Bu kapsamda yüksek akım döneminin başladığı ve bu dönemde bir takım sonuçlar elde edildiği, bu sonuçların ise yeni sonuçlar ortaya çıkarabileceği ifade edildi.

Hastaneden yapılan açıklamada söz konusu yüksek akım ile ilgili tamamen net ve anlaşılır bilgi aktarımında bulunuldu! İşte tüm detaylar >>