Masterchef'te Elenecek İsim İfşalandı! Bir Kez Daha Yaşanmıştı, Acun Ilıcalı Deliye Dönecek! Somer Şef Kriz Geçirecek... Tüm Gizem Bozuldu!
Masterchef'te çok büyük bir şok yaşandı. Elenecek ismin ifşalandığı iddia edildi. Eğer söz konusu iddialar doğruysa daha önce de yarışmacı yüzünden meydana gelen ifşa şokuyla birlikte bu 2 olacak. Programa çok fazla önem veren ve üzerine titreyen Acun Ilıcalı bu kez de ifşa yaşanırsa deliye dönecek, Somer Şef ise delirecek gibi duruyor. Peki, elenecek yarışmacı kim?
TV8 ekranlarının reyting rekortmeni programları arasında yer alan Masterchef Türkiye 2020 ile ilgili olarak bir ifşa vakası daha yaşandı. Masterchef'te elenecek isim önceden belli oldu. 11 Ekim'de yayınlanacak olan programda elenecek yarışmacının ortaya çıkması herkese soğuk duş etkisi yarattı. Eğer elenecek yarışmacı söylenen yarışmacı olursa ortalık karışacak gibi duruyor. Çünkü bu, bilgi sızdırıldığının göstergesi olacak.
Magazin gündemine büyük bir bomba olarak düşen Masterchef ifşası sosyal medyada yankılarını sürdürmeye devam ediyor! Peki eleme gecesinde elenecek olan isim kim? O isim neden elenecek? Acun Ilıcalı ifşayla ilgili bir açıklama yaptı mı? İşte tüm merak edilenler ve cevabı:
08 Eki 2020 - 18:30 - Yaşam
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.