Demet Akalın Öyle Bir Şey Yaptı ki, Hayranları Şaşırdı! Meğer Demet Akalın Bu Kadar Bağlıymış...

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, başarılarıyla adından söz ettirdiği kadar yaptıkları ve hal - hareketleriyle sık sık magazin gündemine gelmeye devam ediyor. Öyle ki Akalın; sadece yaptıklarıyla değil bunun yanı sıra söyledikleriyle de kendinden bahsettirmeyi başarıyor. Demet Akalın'ın kızı Hira kazasının sonrasında yaptığı şey herkesi şaşırttı...

Demet Akalın'ın kızı Hira, birkaç hafta önce yaşadığı kazayla Demet Akalın gibi herkesi son derece korkutmuştu.