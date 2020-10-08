Demet Akalın Öyle Bir Şey Yaptı ki, Hayranları Şaşırdı! Meğer Demet Akalın Bu Kadar Bağlıymış...
Demet Akalın; magazin gündeminin son zamanlarda en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Kızı Hira ile ilgili birkaç hafta önce meydana gelen olaydan sonra Demet Akalın'ın yaptığı şey ortaya çıktı! Meğer Akalın böylesine bağlıymış...
Ünlü şarkıcı Demet Akalın, başarılarıyla adından söz ettirdiği kadar yaptıkları ve hal - hareketleriyle sık sık magazin gündemine gelmeye devam ediyor. Öyle ki Akalın; sadece yaptıklarıyla değil bunun yanı sıra söyledikleriyle de kendinden bahsettirmeyi başarıyor. Demet Akalın'ın kızı Hira kazasının sonrasında yaptığı şey herkesi şaşırttı...
Demet Akalın'ın kızı Hira, birkaç hafta önce yaşadığı kazayla Demet Akalın gibi herkesi son derece korkutmuştu.
08 Eki 2020 - 19:54 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.