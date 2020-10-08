Herkese 1.000 TL Pandemi Ödemesi Verilecek! Başvuru Yeri Açıldı, Sonuç Sorgulamak İçin İse...

Pandemi sosyal yardım başvurusu şuan vatandaşlar tarafından en çok merak edilen ve araştırılan konuların başında geliyor. T.C. kimlik numarasının son hanesine göre yapılacak başvuruların sonucunda 2 milyon 111 bin kişiye destek sağlanacak.

1000 TL olan pandemi sosyal yardımından faydalanmak isteyen ihtiyaç sahibi vatandaşların e-devlet üzerinden başvuru yapması gerekiyor. E-devlet üzerinden yapılacak başvurularda vatandaşlar T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre farklı günlerde başvuru yapabilecekler. Vatandaşlar T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre şu günlerde başvuru yapabiliyor.



• Son hanesi 0 olan vatandaşlar pazartesi günleri

• Son hanesi 2 olan vatandaşlar salı günleri

• Son hanesi 4 olan vatandaşlar çarşamba günleri

• Son hanesi 6 olan vatandaşlar perşembe günleri

• Son hanesi 8 olan vatandaşlar cuma günleri

