Tüm Öksüz ve Yetimlerin Dikkatine! Yardım Verilecek... Hemen Başvuruda Bulunabilirsiniz! Her Ay...

Öksüz ve yetim yardımı parası, 2020 yılında aylık 100 TL olarak verilmektedir. Ödemesi iki ayda bir 200 TL olacak şekilde yapılmaktadır. Annesi vefat eden, babası vefat eden ya da her iki ebeveyni hayatta olmayan kişiler, bu yardıma başvuru yapabilirler.

Öksüz ve Yetim Yardımı için başvuru yapmak isteyenlerin, öncelikle Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na gitmeleri gerekir. Yardım için başvurular bu kurumdan alınmaktadır. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, kaymakamlığa bağlı olduğu için, ikamet edilen bölgedeki vakfa gidilmesine dikkat edilmelidir. Aksi takdirde başvurular onaylanmamaktadır. Başvurunun tamamlanması için sizden birtakım belgeler talep edilecektir. Kimlik bilgileriniz, ailenizde hayatta olmayan birey ya da bireylerin ölüm belgesi gibi evraklarınızı sunduktan sonra, başvuru işlemleriniz başlatılır. Eğer vakfa daha önce bir yardım dosyası açtırdıysanız, o zaman yeniden belge toplamanıza gerek kalmaz. Sadece kimlik belgenizle yeni başvurunuzu yapabilirsiniz.