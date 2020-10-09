Ankara Kulübü Derneği Seymenleri, yöresel tarım ürünlerinin izini sürmeye devam ediyor. Ankara Kulübü Seymenlerden Sorumlu YKÜ Müslüm Arslan, Akyurt Teberik fasülyesinin kaybolmaya yüz tuttuğunu ve gün yüzüne çıkarmak istediklerini belirterek, "Yörenin adıyla anılan Teberik fasülyesi hak ettiği değeri görmüyor, bu nedenle, değerinin yeniden anlaşılmasına katkı sağlamak istiyoruz." dedi.

Ankara’nın ilçelerinde toprağa alın teriyle can katanların izini süren Ankara Kulübü Derneği Seymenleri, Ankara'nın Akyurt ilçesi Teberik mahallesinde yörenin adıyla anılan tarım ürünü Teberik fasülyesinin yeniden hak ettiği değere kavuşması için, anlamlı bir etkinlikte buluştu.

Ankara Kulübü Derneği Seymenlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri; Müslüm Arslan ve Gürcan Maden ile Keçiören Şube Başkanı Yaşar Güney, Akyurt Şube Başkanı Hasan Arslan, Çankaya Şube Başkanı’nı temsilen YKÜ Murat Kocakök ve Genel Merkez Seymeni Erol Yonar’dan oluşan Seymen heyeti, Akyurt Teberik’e gerçekleştirdiği ziyarette toprağa hayat katan çiftçilerle bir araya geldi, keyifli sohbet eşliğinde görüş alışverişi yaparak, fasülye tarlalarında hasada katkıda bulundu.

Teberikli olan Ankara Kulübü Keçiören Şube Başkanı Yaşar Güney ve Akyurt Şube Başkanı Hasan Arslan ile Teberik Muhtarı İsmail Yalçınkaya’nın ev sahipliği yaptığı ziyarette Seymenlerden oluşan heyet, çiftçi Ahmet Bayanlı’nın tarlasında fasülyenin yanı sıra domates ve biber toplanmasına da eşlik etti.

'DEĞERLERİMİZE SAHİP ÇIKALIM, YAŞATALIM'

Özellikle yöre adıyla anılan doğal tarım ürünleri ve yöresel lezzetlerin tanınmasına ve hak ettiği değerin yeniden anlaşılmasına katkı sağlamak istediklerini belirten Ankara Kulübü Derneği YKÜ Müslüm Arslan, "Ankara Kulübü olarak Ankara'mızın tarihi kültürel değerlerini tanıtmanın ve yaşatmanın yanı sıra ilçelerimizde, köylerimizde yöre adıyla anılan tarım ürünlerini, yöresel lezzetlerden el sanatına kadar bir çok zenginliğin tanınmasına ve yaygınlaşmasına katkı sağlamak istiyoruz. Bu anlamda ilçelerimizi ziyaret ederek, bu doğal zenginliklerimizi yerinde görmek, gün içerisinde üretici çiftçimize destek olmak ve bu zenginlikleri kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz. Bugünkü ziyaretimizde bir zamanlar Ankara'nın fasülye ihtiyacını karşılayan, doğal şartlarda yetiştirilen Teberik fasülyesinin izini sürdük. Eskisi gibi çok ekilmiyor, kaybolmaya yüz tutmuş bir lezzetimiz. İnsan sağlığına şifa olarak üretilen bir fasülye. Yöresel bazda bazı tarım ürünlerinin, lezzetlerin unutulmaya yüz tuttuğu bir gerçektir. Bizleri misafir eden Teberikli Seymenlerimize, Teberik Muhtarı İsmail Yalçınkaya ve çiftçimiz Ahmet Bayanlı'ya teşekkür ediyorum. Unutulmaya yüz tutmuş ya da hak ettiği değeri görmeyen tarım ürünlerimizi gün yüzüne çıkartmak, insanlarımıza hatırlatmak amacıyla ilçelerimize yaptığımız ziyaretlerimiz devam edecek. Ülkemiz doğal zenginlikleri ile bir cennet. Değerlerimize sahip çıkalım, yaşatalım." diye konuştu.

Teberik Mahallesi Muhtarı İsmail Yalçınkaya da, Ankara Kulübü Derneği Seymenlerinden oluşan heyetin ziyaretinden ve kendilerine gösterilen ilgiden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Teberik fasülyesinin yeniden eski günlerinde olduğu gibi layık olduğu değeri görmesini istediklerini belirtti. Yalçınkaya, "Teberik fasülyemizde kılçık yoktur, etli ve lezzetlidir. Kurutması pek revaçtır. Eskiden, haftanın 3 günü 8-10 kamyon gelir, köylünün fasülyesini alırdı. Ankara'nın hatta Türkiye'nin çok çeşitli bölgelerine gönderilirdi. Zaman içerisinde arz ve talebe, ekonomik koşullara dayalı üretim oldukça düştü. Şimdi ise çok sınırlı olarak ekiliyor. Doğal mirasımızın hak ettiği değere yeniden kavuşması en büyük dileğimizdir. Akyurt olarak toprağımız çok verimlidir; fasülyenin yanı sıra domates, biber başta olmak üzere sebzenin her türlüsü üretiliyor, hayvancılık, arıcılık da yapılıyor. Yetir ki üreticimiz, çiftçimiz desteklensin, sahip olduğumuz geleneksel değerlerimiz de kaybolmasın." ifadelerini kullandı.