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- 09 Eki 2020 - 15:30 G: 09 Eki 2020 - 15:37

Sadakatsiz Dizisi Hangi Günler Yayınlanıyor? Saat Kaçta Başlıyor?

Geçtiğimiz günlerde Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan Sadakatsiz dizisi büyük bir ilgi ile karşılandı. Yayınlanan tanıtım filmleri ile seyircinin dikkatini çekmeyi başaran Sadakatsiz dizisi ilk bölümü ile yüksek bir reyting yakaladı. İlk bölümü 7 ekim çarşamba günü yayınlanan dizinin yayın hayatına hangi gün ve saatte devam edeceği ise izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Geçtiğimiz günlerde Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan Sadakatsiz dizisi büyük bir ilgi ile karşılandı. Yayınlanan tanıtım filmleri ile seyircinin dikkatini çekmeyi başaran Sadakatsiz dizisi ilk bölümü ile yüksek bir reyting yakaladı. İlk bölümü 7 ekim çarşamba günü yayınlanan dizinin yayın hayatına hangi gün ve saatte devam edeceği ise izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Aldatılan bir kadının hikayesini anlatan Sadakatsiz dizisi psikolojik gerilim türünde olması ile de ilgi topladı. Türkiye'de sıklıkla yapılan dizilerden farklı olması sebebiyle dizi hakkındaki tüm ayrıntılar araştırılıyor. Yeni sezonun en iddialı yapımlarından biri olan Sadakatsiz dizisi her hafta çarşamba günleri yayınlanacak. Dizinin yeni bölümleri Kanal D ekranlarında saat 20.00'da ekrana gelecek.

Sadakatsiz Dizisinin Konusu Nedir?

Sadakatsiz dizisi aldatılan bir kadının intikam hikayesini anlatıyor. Yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt'un oturduğu dizide Asya isimli başarılı bir doktorun, çok güvendiği kocası tarafından aldatılması ile başlayan gerilimli bir yolculuk ekranlara taşınıyor.

Sadakatsiz dizisinde çok sevdiği doktorluk mesleğini yapan Asya, mutlu bir evliliğe sahiptir. Kocası Volkan oğulları Ali için harika bir baba Asya içinse mükemmel bir eştir. Mutlu bir hayatı olan Asya kocasının atkısında bulduğu sarı saç teli ile aldatıldığından şüphelenmeye başlar. Kocası Volkan'ın peşine düşmeye başlayan kadın sonunda gerçekle yüzleşir. Kocasının kendisini iş arkadaşının genç kızı ile aldattığını öğrenen Asya yıkılır. Daha da kötüsü kız kocasından hamiledir. Kocası ve arkadaşları tarafından uzun süredir kandırılan Asya için mücadele şimdi başlayacaktır.

Sadakatsiz Dizisi Nerede Çekiliyor?

Sadakatsiz dizisinin çekimleri Tekirdağ'da yapılıyor. Tekirdağ'da Süleymanpaşa Barlar Sokağı'nda ilk bölüm çekimi yapılan dizinin ilerleyen bölümlerde seti Hükümet Konağına taşıyacağı da biliniyor. Dizinin ilerleyişine göre Asya İstanbul'a taşınacak ve bu gelişmeye bağlı olarak setin İstanbul'a taşınacağı da konuşuluyor.

Sadakatsiz Dizisi Oyuncu Kadrosunda Kimler Var?

Sadakatsiz dizisinin başrollerini Cansu Dere ve Caner Cindoruk oynuyor. Başrollere dizide Melis Sezen, Burak Sergen, Özge Özder, Olcay Yusufoğlu, Yeliz Kuvancı, Merve Akın, Alp Akar ve Emir Taro Tekin gibi isimler de eşlik ediyor.

09 Eki 2020 - 15:30 - Dizi Fragmanları

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