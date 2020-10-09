Müge Anlı'da Akıl Donduran Aile Faciası! İp Almak İçin Gitti, Boşanmak Üzere Olduğu Kasap Eşi... "Onu Keseceğim"

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı İle Tatlı Sert programında aranan Saliha Çalışkan ile ilgili yeni iddialar ortaya atıldı. Konu ile ilgili ortaya çıkan gündemler herkesi şaşırttı. Saliha Çalışkan'ı eşi Tuncay'ın öldürdüğünden şüpheleniliyor.

Müge Anlı İle Tatlı Sert programında Saliha Çalışkan olayı ile ilgili kan donduran iddialar ortaya çıktı. Saliha Çalışkan olayındaki tüm ipuçlarının boşanmak üzere olduğu eşi Tuncay beyi göstermesi akılları karıştırdı.

Saliha Çalışkan Olayındaki İddialar Nelerdir?

Mersin'in Silifke ilçesinde yaşayan Saliha Çalışkan 2,5 yıl önce halı dokuma ipi almak için çıktığı eve bir daha geri dönmedi. İki senedir Saliha Çalışkan'dan haber alamayan ailesi ise Müge Anlı'nın programına katıldı.

Saliha Çalışkan'ın cinayete kurban gittiğini düşünen ailesi, kayıp kadının 2. eşi ve boşanmak üzere olduğu Tuncay Bey'den şüpheleniyor. Saliha Çalışkan'ın çevresindeki birçok kişi tarafından katil zanlısı olarak gösterilen Tuncay bey ise iddiaları reddediyor. Saliha Çalışkan'ın kuzeni olan Yahya Göktaşı olayla ilgili olarak Tuncay'ın daha önce kendisine çocuğun kendisinden olmadığını söylediğini programda Müge Anlı ile paylaştı.

Saliha Çalışkan'ın kız kardeşi Emine Keleş ise olayla ilgili ablasının Tuncay'ı ceza evine attıracak bilgiler bildiğini, bu yüzden Tuncay'ın ablasını öldürmüş olabileceğini söyledi. Olayla ilgili Tuncay'ı katil zanlısı olarak gösteren başka bir gelişme ise Saliha Çalışkan'ın kredi kartlarının kaybolmasından sonra Tuncay tarafından kullanılması oldu.

Saliha Çalışkan'ı Boşanmak Üzere Olduğu Eşi Tuncay Mı Öldürdü?

Saliha Çalışkan'ın 2. eşi Tuncay hakkında ortaya çıkan birçok bilgiden sonra da katil zanlısı Tuncay iddiaları yalanlamaya devam etti. Saliha Çalışkan cinayeti ile ilgili farklı yorumlarda kayıp kadının eniştesi Murat Bey'den geldi. Müge Anlı'nın programına bağlanan Murat Bey, Saliha Çalışkan'ın kaybolduğu süreçte 300-400 bin liralık miras alacağını söyledi. Bu mirasa konmak için de cinayeti işlemiş olabileceği düşünülen Tuncay'ın daha önce enişte Murat Bey'e sülalem kasap Saliha'yı keseceğim şeklinde konuşmalar yaptığı d öğrenildi.