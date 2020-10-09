Böbrek Ağrısına Ne İyi Gelir? Böbrek Ağrısı Nasıl Geçer? Sadece 10 Dakika Durmanız Yeterli...

İnsan vücudunda birçok dengeyi sağlayan organlardan biri olan böbrek, genellikle vücudun susuz kaldığı ya da üşüme durumlarında ağrır. Vücuttaki gereksiz ve faydalı olmayan besinlerin boşaltımını sağlayan organdan vücutta 2 tane vardır. Sağ tarafta olan böbrek karaciğere yakın olduğundan biraz daha aşağıda durmaktadır.

İnsan vücudunun dengesi için en önemli organlardan biri olan böbrek ağrısı birçok farklı sebeple oluşabilir. Bu noktada insanların gerçekten böbreklerinin ağrıyıp ağrımadığını anlaması ise bira zor olabilir. Böbrek ağrısı birçok zaman sırt ya da rahim ağrısı ile karıştırılmaktadır. Böbrek sağlığı ile ilgilenen sağlık kolu Nefroloji'dir. Bununla beraber her böbrek ağrısında doktora gitmeden evde çeşitli çözümler üretmek de mümkündür.

Böbrek Ağrısı Neden Oluşur?

Böbrek ağrısını oluşturabilen birçok sebep vardır. En temelde böbrek ağrısı vücudun susuz kalması durumunda oluşur. Vücutta yeterince su olmadığında ya da üşütme durumlarında insan bedeninde böbrek direkt olarak alarm verir. Bunların yanı sıra böbrek ağrısına sebep olan çeşitli hastalıklar da vardır. Böbrek ağrısı genellikle kronik hastalıklarda ortaya çıkar.

Bunun dışında böbrek ağrısına sebep olan hastalıklar şu şekildedir:

· Mesane İltahabı

· Böbrek Büyümesi

· Böbrek Taşları

· Böbrekte Kan Pıhtılaşması

· Tümör

· Böbrek Kanseri

· Hamilelik

Böbrek Ağrısına Ne İyi Gelir?

Böbrek ağrısının çok keskin bir sancısı vardır. Mutlaka doktora gösterilmesi gereken bir durum olmakla beraber nadiren oluşuyorsa doktora gitmeden ya da ağrı kesici almadan doğal yollarla da çözülebilir. Böbrek ağrısına iyi gelen bitkisel çözümler şu şekilde sıralanabilir.

· Bol bol su içmek

· Limonlı ılık su hazırlamak

· Sıcak suyla karahindiba çayı demlemek

· Karpuz tohumu çayı demlemek

· Kereviz suyu içmek

· Sıcak suda taze fesleğen kaynatarak onun suyunu içmek

· Günde 30 ya da 35mn buğday çimi suyu tüketmek

Bunların yanı sıra sürekli böbrek ağrısı çeken ve bu konuda çözüm arayan kişilere her zaman ayakları ve beli sıcak tutmak önerilir. Çorap giyme alışkanlığının önemli olduğu böbrek hastalıklarında bel de sıcak tutulmalıdır.