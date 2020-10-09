"Masterchef Barbaros Şef Değil Oyuncu Olmalı!" Sosyal Medya Çalkalandı, Herkes Tepki Gösterdi! Bu Yaptığına Akıl Sır Erdiremediler...

Masterchef'te heyecan bitmek bilmiyor. Daha öncelerinde Mehmet Şef'in de verdiği bir röportajda söylediği gibi artık konu yemekten bir tık uzaklaşmış şova dönüşmüş durumda. Bu durumdan bazı bireyler rahatsız olurken, bazıları ise eğlendiğini belirtiyor. Tüm bunlar bir yana bugün Masterchef yarışmacılarından Barbaros herkesin tepkisini çekecek yeni bir senaryo daha oynadı. Yine bilinçli bir şekilde yapmadığını anlatan Barbaros ile ilgili sosyal medyada çok sayıda kişi dalga gönderileri paylaştı.

Masterchef Türkiye 2020'nin en dikkat çeken yarışmacısı kuşkusuz Barbaros! Barbaros'un yaptığı yeni hareket yine tepki topladı! Detaylar için diğer sayfaya geçiniz >>