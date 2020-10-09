"Masterchef Barbaros Şef Değil Oyuncu Olmalı!" Sosyal Medya Çalkalandı, Herkes Tepki Gösterdi! Bu Yaptığına Akıl Sır Erdiremediler...
Masterchef Türkiye 2020 çok büyük bir heyecanla devam ediyor. Yarışmacıların her anı izleyenler tarafından anbean takip edilirken bu sezonun en çok dikkat çeken ismi ise Barbaros oldu. Barbaros, daha önce bilinçli bir şekilde yaptığı tabağı yere düşürme hareketiyle gündeme gelmişti. Bu kez tabak gibi kendini yere düşürdü. Sosyal medyada Barbaros ile yüzbinlerce kişi dalga geçti ve bireyler onun şef değil oyuncu olması gerektiğini söylediler. İşte tüm detaylar!
Masterchef'te heyecan bitmek bilmiyor. Daha öncelerinde Mehmet Şef'in de verdiği bir röportajda söylediği gibi artık konu yemekten bir tık uzaklaşmış şova dönüşmüş durumda. Bu durumdan bazı bireyler rahatsız olurken, bazıları ise eğlendiğini belirtiyor. Tüm bunlar bir yana bugün Masterchef yarışmacılarından Barbaros herkesin tepkisini çekecek yeni bir senaryo daha oynadı. Yine bilinçli bir şekilde yapmadığını anlatan Barbaros ile ilgili sosyal medyada çok sayıda kişi dalga gönderileri paylaştı.
Masterchef Türkiye 2020'nin en dikkat çeken yarışmacısı kuşkusuz Barbaros! Barbaros'un yaptığı yeni hareket yine tepki topladı! Detaylar için diğer sayfaya geçiniz >>
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.