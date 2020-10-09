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- 09 Eki 2020 - 19:25 G: 09 Eki 2020 - 19:42

Ankara'da Koronavirüs Çanları Son Ses Çalmaya Başladı! Duyanlar Kulaklarına İnanamadı, Neler Oluyor? İşte O İlçeler...

Ankara'da koronavirüs etkilerini sürdürmeye devam ediyor. Bu noktada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Ankara özeline ara ara açıklama yaparken, Hayat Eve Sığar uygulamasından ise günlük güncel veriler alınıyor. Bu kapsamda Ankara'da koronavirüs çanları son sesle çalmaya başladı denilebilir! Peki, bu neden?

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Başkent Ankara'da koronavirüs çanları çalıyor. Daha önceleri alarm olarak verilen bu seslerin şuanda verilme sebebi oldukça farklı. Tüm Ankara halkını baştan aşağı ilgilendiren bu olayda; odak noktası bazı ilçeler. Peki o ilçeler hangileri? İşte tüm detaylarıyla Ankara'da koronavirüs...

Ankara'da koronavirüs vakalarına dair tüm detaylar sonunda netlik kazandı! Ortaya çıkan tablo ise herkesi oldukça şaşırdı. Çanların sebebi ise netlik kazandı: İşte detaylar...

09 Eki 2020 - 19:25 Ankara- Yaşam

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