Demet Akalın Ortalığı Titretti! Dünyaca Ünlü Şarkıcıya Öyle Bir Şey Yaptı ki, Twitter Kullanıcıları Dalga Geçti!
Ünlü Şarkıcı Demet Akalın, her gün olduğu gibi bugün de sosyal medyanın gündemindeki isimdi. Fakat bugün öyle bir şey yaptı ki, saatler 20:05'i gösterdiği şu esnalarda Twitter'da anlık olarak binlerce kişi Akalın ile dalga geçmeye başladı. Yılların şarkıcısı ve şimdilerde program sunuculuğu yapan Akalın Twitter'ın bugünkü gündemi. Çünkü Dünyaca ünlü bir şarkıcıya öyle bir şey yaptı ki...
Demet Akalın hızını alamayarak şimdi de ABD'li ünlü şarkıcı Halsey'e doğru yaklaştı. Demet Akalın'ın bu hareketi karşısında Twitter kullanıcılarının bazıları güldü, bazıları ise tepkilerini getirdi. Peki Demet Akalın ne yaptı? İşte detaylar...
Demet Akalın Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar ve başkalarına verdiği yanıtlarla sık sık gündeme geliyor. Akalın'ın şimdiki hedefinde ise Dünyaca ünlü şarkıcı Halsey vardı. Halsey gün içinde "herkes sakin olsun lütfen" diye Türkçe bir tweet paylaştı. Bunun üzerine Akalın; 4 saatlik süre sonunda hemen durmadan yanıt verdi. Verdiği yanıt gündeme bomba gibi düştü!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.