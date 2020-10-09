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09 Eki 2020 - 20:03

Demet Akalın Ortalığı Titretti! Dünyaca Ünlü Şarkıcıya Öyle Bir Şey Yaptı ki, Twitter Kullanıcıları Dalga Geçti!

Ünlü Şarkıcı Demet Akalın, her gün olduğu gibi bugün de sosyal medyanın gündemindeki isimdi. Fakat bugün öyle bir şey yaptı ki, saatler 20:05'i gösterdiği şu esnalarda Twitter'da anlık olarak binlerce kişi Akalın ile dalga geçmeye başladı. Yılların şarkıcısı ve şimdilerde program sunuculuğu yapan Akalın Twitter'ın bugünkü gündemi. Çünkü Dünyaca ünlü bir şarkıcıya öyle bir şey yaptı ki...