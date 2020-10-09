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- 09 Eki 2020 - 20:41 G: 09 Eki 2020 - 20:50

Mehmet Ali Erbil'in Kızı Babasıyla İlgili Öyle Bir Cevap Verdi ki, Herkes Şok Geçirdi! Tepkiyle Karşılık Verdi...

Son zamanlarda sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar ve gece gezmeleriyle birlikte magazin gündeminin en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil tarafından oldukça dikkat çekici bir açıklama geldi. Söz konusu açıklamaya göre Erbil...

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Sosyal medyada yaptığı genel olarak "açık" şeklinde değerlendirilen paylaşımlarıyla adından sürekli olarak bahsettiren ve magazin gündeminden düşmeyen Yasmin Erbil, önceki akşam yanında bir erkek arkadaşıyla birlikte Arnavutköy'de mekandan çıkarken magazincilere yakalandı. 

Mehmet Ali Erbil'ın kızı Yasmin Erbil'den babasıyla ilgili sorulan soruya şok cevap verdi! Diğer sayfaya geçiniz >>

09 Eki 2020 - 20:41 - Yaşam

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