Mehmet Ali Erbil'in Kızı Babasıyla İlgili Öyle Bir Cevap Verdi ki, Herkes Şok Geçirdi! Tepkiyle Karşılık Verdi...
Son zamanlarda sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar ve gece gezmeleriyle birlikte magazin gündeminin en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil tarafından oldukça dikkat çekici bir açıklama geldi. Söz konusu açıklamaya göre Erbil...
Sosyal medyada yaptığı genel olarak "açık" şeklinde değerlendirilen paylaşımlarıyla adından sürekli olarak bahsettiren ve magazin gündeminden düşmeyen Yasmin Erbil, önceki akşam yanında bir erkek arkadaşıyla birlikte Arnavutköy'de mekandan çıkarken magazincilere yakalandı.
Mehmet Ali Erbil'ın kızı Yasmin Erbil'den babasıyla ilgili sorulan soruya şok cevap verdi! Diğer sayfaya geçiniz >>
09 Eki 2020 - 20:41 - Yaşam
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.