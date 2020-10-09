Eşi Vefat Eden Tüm Kadınların Dikkatine! Hemen Başvuru Yapın, Yeni Aylık Ödeme Verilecek...
İhtiyaç sahibi vatandaşlara devlet tarafından verilen birçok yardım bulunmaktadır. Yapılacak yardımlar ise vatandaşların ihtiyaç durumuna ve şartlarına göre belirleniyor. Devletin muhtaç kadınlara sağladığı yardımlardan biri de eşi vefat eden dul kadınlara yöneliktir.
Eşi vefat eden ihtiyaç sahibi kadınlara devlet tarafından nakit yardımı yapılmaktadır. Yardım için gerekli şartlara sahip olan kadınlar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf'larına başvuru yapabiliyor.
Resmi nikahlı eşi vefat eden ve sigortası bulunmaya kadınların başvuru yapabileceği bu yardım aylık 275 TL'dir. İki ayda bir yatırılan bu miktarı almak isteyen vatandaşların eşi vefat ettikten sonra tekrar evlenmemiş olması gerekir. Tekrar evlenmeyen, sigortası bulunmayan kadınlar bu yardım için bulundukları ildeki valilik ya da ilçedeki kaymakamlık bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf'larına başvuru yapabiliyor. Eşi vefat eden dul kadınlara yönelik yardım için yapılan başvuru sonuçlarınu 144 Alo Sosyal Yardım hattını arayarak öğrenmek mümkün.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.