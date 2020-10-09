Tüm Hamileler İçin Muhteşem Haber Verildi! Çok Yüksek Para Verilecek, Sadece Bunu Yapmak Yeterli...

Doğum parası yardımı ile ilgili en temel ve önemli olan konu ise 2015 yılından sonra yapılan canlı doğumlar için geçerli olmasıdır. Doğum yardımı 2015 tarihinden önce doğan çocuklar için doğum yardımı parası alınamaz.

Doğum yardım parası Türkvatandaşlarına ya da mabi kart sahiplerine verilmektedir. Annenin ya da babanın ikisinden birinin Türk vatandaşı olması doğum yardımı almak için yeterlidir. Bununla beraber doğum yardımı ancak bebeğin canlı olduğu doğumlar için geçerli olmaktadır. Ölü doğan bebekler için doğum yardımı yapılamaz.