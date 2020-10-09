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- 09 Eki 2020 - 21:41 G: 09 Eki 2020 - 21:44

Tüm Hamileler İçin Muhteşem Haber Verildi! Çok Yüksek Para Verilecek, Sadece Bunu Yapmak Yeterli...

Anne adayları tarafından merak edilen ve araştırılan konuların başında gelen doğum parası, devlet tarafından verilen yardımlardan biridir. Sosyal devlet anlayışı kapsamında verilen doğum parası yeni anne olan kadınlar ya da anne adayları tarafından sıklıkla araştırılmaktadır. Doğum parası almak isteyen anne adayları, hangi şartların gerekli olduğunu, doğum parası miktarını ve başvurunun nasıl yapıldığını merak ediyor.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Doğum parası yardımı ile ilgili en temel ve önemli olan konu ise 2015 yılından sonra yapılan canlı doğumlar için geçerli olmasıdır. Doğum yardımı 2015 tarihinden önce doğan çocuklar için doğum yardımı parası alınamaz.

Doğum yardım parası Türkvatandaşlarına ya da mabi kart sahiplerine verilmektedir. Annenin ya da babanın ikisinden birinin Türk vatandaşı olması doğum yardımı almak için yeterlidir. Bununla beraber doğum yardımı ancak bebeğin canlı olduğu doğumlar için geçerli olmaktadır. Ölü doğan bebekler için doğum yardımı yapılamaz.

09 Eki 2020 - 21:41 Ankara- Gündem

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