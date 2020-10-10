Haberler Ankara Haberler Ankara
- 10 Eki 2020 - 11:01 G: 10 Eki 2020 - 11:31

Ankara Altındağ’da inşa edilecek 9 spor tesisinin temelleri coşku dolu bir törenle atıldı

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı “Altındağ her alanda olduğu gibi, spor alanında da şaha kalkıyor” dedi. 

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Yeni nesil şampiyonların yetiştirileceği 9 spor tesisinin temel atma töreni coşkuyla gerçekleştirildi. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen temel atma törenine, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Ankara milletvekilleri Emrullah İşler, Orhan Yeğin, Arife Polat Düzgün, Zeynep Yıldız, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ankara Vali Vekili Kemal Karadağ, Altındağ Kaymakamı Cumali Atilla, Altındağ İlçe Başkanı Ahmet Karaca, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. 

ŞAMPİYONLARI BURADAN YETİŞTİRECEĞİZ”

Törende konuşan Başkan Asım Balcı sporun ve sporcunun destekçisi olmaya devam edeceklerini ifade ederek, “Bu tesisler sayesinde inanıyorum ki geleceğin şampiyonları Altındağ'dan yetişecek. 'Sporcu Fabrikası', farklı dallarda sporcuların yetişmesine katkı sağlayacak. Bunun yanında bugün temellerini atacağımız 5 bireysel antrenman salonu, 2 yüzme havuzu ve 1 okçuluk tesisiyle Altındağ'da spor, Sayın Bakanımızın sayesinde şaha kalacak. Bu kuruluşlarla Altındağ doruğa oynayacak. Tesislerimizin hayata geçmesiyle Altındağ'da tertemiz bir dönem başlayacak. Allah’ın izniyle şampiyonları Altındağ'dan yetiştireceğiz. Bu tesisler Türkiye'ye örnek olacak, Ankara'da tek olacak. Her anlamda göğsümüzü kabartacak, ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektirecek şampiyonları Allah’ın izniyle buralardan yetiştireceğiz. Bugün bu hayalimizi gerçek yapmak için gereken ilk adımı atıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na destekleri için teşekkürlerimizi sunuyoruz. ” dedi. 

TÜRKİYE HER ALANDA ZİRVEYE OYNUYOR “

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise Türkiye'nin son 18 yılda her alanda zirveye oynadığına dikkati çekti. Bakan Kasapoğlu, tesisleşme anlamında devrimin gerçekleştirildiğini ifade ederek, “Ülkemizin zirveye olan iddiasını her alanda sürdürdüğünün hep birlikte şahitleriyiz. Sporcu gençlerimizi yarınlara çok daha güçlü hazırlamak, bu anlamda da her türlü imkanı gençlerimizin, sporcularımızın önüne sermek bizlerin görevi…” dedi. 

BU TESİSLERİ GECE GÜNDÜZ DOLDURUN”

Bu çıtayı her geçen gün daha da yükseklere taşımanın gayreti içinde olduklarını da sözlerine ekleyen Kasapoğlu, “Gençlerimizden, milletimizden, kadınlarımızdan özellikle istirhamımız, bu tesisleri gece gündüz demeden doldurmaları… Çünkü tesislerimiz insanımız, gençlerimiz, sporcularımızla güzel… Spor yapan, sporu yaşam tarzı olarak benimsemiş millet olma yolunda çalışmamız gerekiyor. Sporu tabana ne kadar çok yayarsak, spor kültürünü ne kadar çok güçlendirirsek, spordaki başarımız, uluslararası anlamda olimpiyatlarda, şampiyonalarda çok daha güçlü seviyelere gelecek. İnanıyoruz ki Altındağ'dan, Ankaramızın tüm diğer noktalarından, ülkemizin dört bir yanından yarınların Avrupa, olimpiyat şampiyonlarını, yıldızlarını, dev adamlarını inşallah hep birlikte yetiştireceğiz” ifadelerini kullandı. 

ALTINDAĞ’IN YANINDA OLACAĞIZ”

Sporun birkaç branştan ibaret olmadığını belirten Spor Bakanı, “Pek çok branşı vatandaşlarımızın, gençlerimizin ilgisine sunma gayretimiz var. Bu tesisler eskrim, judo, güreş, yüzme, okçuluk gibi her alanda gençlerimizi yetiştirecek tesisler… İnanıyorum ki başkanımız ve ekibi bunları en hızlı şekilde halkımızın kullanımına sunacaklar. Biz de bütün imkanlarımızla, Altındağ'ın, Altındağlı vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

10 Eki 2020 - 11:01 Ankara/ Altindağ- Belediyeler

# ALTINDAĞ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Çamlıdere, bu hafta Altınköy Açık Hava Müzesi'nin konuğu oldu mask
Çamlıdere, bu hafta Altınköy Açık Hava Müzesi'nin konuğu oldu
Ankara Altındağ'dan eğitime tam destek mask
Ankara Altındağ'dan eğitime tam destek
Ankara Altındağ Pazar Yerleri ve Günleri mask
Ankara Altındağ Pazar Yerleri ve Günleri
Ankara'da maske takmayana tezgah kapama cezası mask
Ankara'da maske takmayana tezgah kapama cezası
Ankara’nın Başkent oluşunun 97’nci yılında Altındağ'da Ihlamur Ormanı oluşturuluyor mask
Ankara’nın Başkent oluşunun 97’nci yılında Altındağ'da Ihlamur Ormanı oluşturuluyor
Altındağ Belediyesi ekipleri, tarihi Hamamönü bölgesini pırıl pırıl yaptı - Ankara mask
Altındağ Belediyesi ekipleri, tarihi Hamamönü bölgesini pırıl pırıl yaptı - Ankara
Ankara Altınköy Açık Hava Müzesi Nerede, Nasıl Gidilir? mask
Ankara Altınköy Açık Hava Müzesi Nerede, Nasıl Gidilir?
Ankara Altındağ’ın değerine değer katacak yatırımlar mercek altına alındı mask
Ankara Altındağ’ın değerine değer katacak yatırımlar mercek altına alındı
# ANKARA BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
EGO Genel Müdürü Alkaş:“Ankara sokaklarında elektrikli bisikletler ve çevreci otobüsler dolaşacak” mask
EGO Genel Müdürü Alkaş:“Ankara sokaklarında elektrikli bisikletler ve çevreci otobüsler dolaşacak”
Ankara Çankaya Belediyesi'nden çocuklara kırtasiye seti armağanı  mask
Ankara Çankaya Belediyesi'nden çocuklara kırtasiye seti armağanı 
Ankara Kent Konseyi’nden Başkan Köse’ye Ziyaret mask
Ankara Kent Konseyi’nden Başkan Köse’ye Ziyaret
Ankara Keçiören Belediyesi'nden Çiftçilere Tohum Desteği mask
Ankara Keçiören Belediyesi'nden Çiftçilere Tohum Desteği
Halk Ekmek Mobil Ekmek Fırını İle Başkent Yollarında mask
Halk Ekmek Mobil Ekmek Fırını İle Başkent Yollarında
Uzaya Yolculuk, Ankara Gölbaşı’ndan gerçekleşti… mask
Uzaya Yolculuk, Ankara Gölbaşı’ndan gerçekleşti…
Ankara Dışkapı Hastanesi'nde korkutan yangın! Hastalar Tahliye Edildi... mask
Ankara Dışkapı Hastanesi'nde korkutan yangın! Hastalar Tahliye Edildi...
Ankara sporun da başkenti oluyor! Altındağ'a 9 muhteşem Spor Tesisi mask
Ankara sporun da başkenti oluyor! Altındağ'a 9 muhteşem Spor Tesisi
Ankara Sincan Belediyesi'nden spora yatırım hamlesi mask
Ankara Sincan Belediyesi'nden spora yatırım hamlesi
Ankara Gölbaşı'nda koronavirüs denetimleri sürüyor mask
Ankara Gölbaşı'nda koronavirüs denetimleri sürüyor
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
EGO Genel Müdürü Alkaş:“Ankara sokaklarında elektrikli bisikletler ve çevreci otobüsler dolaşacak” mask
EGO Genel Müdürü Alkaş:“Ankara sokaklarında elektrikli bisikletler ve çevreci otobüsler dolaşacak”
Ankara Altındağ’da inşa edilecek 9 spor tesisinin temelleri coşku dolu bir törenle atıldı mask
Ankara Altındağ’da inşa edilecek 9 spor tesisinin temelleri coşku dolu bir törenle atıldı
Ankara Çankaya Belediyesi'nden çocuklara kırtasiye seti armağanı  mask
Ankara Çankaya Belediyesi'nden çocuklara kırtasiye seti armağanı 
Ankara Otonomi Galericiler Sitesi Nerede, Nasıl Gidilir? İşte Ankara otonomi firmaları mask
Ankara Otonomi Galericiler Sitesi Nerede, Nasıl Gidilir? İşte Ankara otonomi firmaları
Ankara Kent Konseyi’nden Başkan Köse’ye Ziyaret mask
Ankara Kent Konseyi’nden Başkan Köse’ye Ziyaret
Ankara Keçiören Belediyesi'nden Çiftçilere Tohum Desteği mask
Ankara Keçiören Belediyesi'nden Çiftçilere Tohum Desteği

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL