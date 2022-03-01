Ankara Halk Ekmek Büfeleri Kaçta Açılıp, Kaçta Kapanıyor? Halk Ekmek Büfeleri Hafta Sonu ve Pazar Günü Açık Mı?

1978 yılında kurulan Halk Ekmek Ankara'da yaşayan nüfusun 1/3'ünün ekmek ihtiyacını karşılamaktadır. 50 çeşit ekmek üretebilen Halk Ekmek Fabrikaları günümüzde ekmek üreten modern bir tesis haline gelmiştir. Ankara'nın farklı ilçelerinde bulunan Halk Ekmek Fabrikalarında üretimi yapılan ekmekler şehrin 430 farklı noktasında bulunan büfelerde satılmaktadır.

Ankara halkının aktif olarak kullandığı halk ekmek büfelerinin çalışma saatleri ve günleri ise merak ediliyor. Ankara'da büyük bir kesime hizmet eden Halk Ekmek Fabrikaları da birer satış noktası olmakla beraber vatandaşlar genellikler Halk Ekmek Büfelerini kullanırlar. Halk Ekmek Büfeleri ile ilgili en çok merak edilen soruların başında sabahları kaçta açıldığı ve pazar günleri açılıp açılmadığı oluyor.

Ankara Halk Ekmek Büfelerinin Çalışma Saatleri Nasıldır?

Ankara ilinde 430 noktada bulunan Halk Ekmek Büfelerinin açılış ve kapanış saatleri sabittir. Büfelerin bulunduğu noktaya göre çalışma saatleri ya da aralıkları değişmez.

Vatandaşlar tarafından işletilen Halk Ekmek Büfeleri Ankara'nın her yerinde sabah saat 07.00'da açılmaktadır. Birçok vatandaşın özel sektörde çalıştığı şehirde sabahın erken saatlerinde açılan Halk Ekmek Büfeleri akşam ise saat 19.00'da kapanmaktadır. Gün içinde 12 saat hizmet veren Halk Ekmek Büfelerinin çalışma saatleri semte göre değişiklik göstermez.

Ankara Halk Ekmek Büfeleri Hafta Sonu Açık Mı?

Halk ekmek tüketiminin yaygın olduğu Ankara'da vatandaşların en çok sorduğu sorulardan biri de büfelerin hafta sonu çalışıp çalışmadığıdır. Ankara Halk Ekmek Büfeleri cumartesi günleri açık olmakla beraber pazar günleri hizmet vermezler. Cumartesi günleri de diğer hafta içi günlerdeki çalışma saatleri ile aynı olan mesai, pazar günleri ise yoktur.

Hafta sonları pazar günü kapalı olan Ankara Halk Ekmek büfelerinin resmi ve dini bayramlardaki çalışma durumları da vatandaşlar tarafından merak edilmektedir. Ankara Halk Ekmek Büfeleri 29 Ekim, 23 Nisan gibi resmi tatillerde çalıştığı gibi Ramazan Bayramı gibi dini tatil günlerinde de hizmet vermeye devam etmektedir.

Ankara Halk Ekmek ile ilgili bilinmesi gereken noktalardan biri de ekmek satış hizmetinin fabrikalarda da verildiğidir. Ankara'da yaklaşık 7 tane fabrikası bulunan Halk Ekmek'in fabrika çalışma saatleri ise değişmektedir.