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- 10 Eki 2020 - 15:55 G: 10 Eki 2020 - 16:07

KPSS Ortaöğretim Geç Başvuru Ücreti Ne Kadar? KPSS Sınav Ücreti Hangi Bankalara Yatırılıyor?

2020 yılında KPSS Ortaöğretim sınav başvuruları 15 ve 30 Eylül tarihleri arasında yapılmıştı. Bu tarih aralığında başvuru yapamayan adaylar için KPSS Ortaöğretim geç başvuru tarihleri açıklandı. ÖSYM'nin yayınladığı kılavuzda KPSS Ortaöğretim geç başvurusu ile ilgili tüm ayrıntılar yer alıyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

2020 yılında KPSS Ortaöğretim sınav başvuruları 15 ve 30 Eylül tarihleri arasında yapılmıştı. Bu tarih aralığında başvuru yapamayan adaylar için KPSS Ortaöğretim geç başvuru tarihleri açıklandı. ÖSYM'nin yayınladığı kılavuzda KPSS Ortaöğretim geç başvurusu ile ilgili tüm ayrıntılar yer alıyor.

2020 yılında KPSS Ortaöğretim sınavına girecek olan adaylar konu ile ilgili araştırma yapmaya devam ediyor. Oturuma yönelik hazırlıkların devam ettiği bugünlerde, geç başvuru tarihleri, başvurunun nasıl yapılacağı gibi sorular adayların en çok araştırdığı konular olmaya devam ediyor. 8-9 ekim tarihleri arasında yapılacağı açıklanan KPSS Oratöğretim geç başvuruları ödemenin yapılması ile tamamlanacak.

KPSS Ortaöğretim Geç Başvuru Nasıl Yapılır?

KPSS Ortaöğretim geç başvuruları ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılacak. Başvuru yapacak adaylar sisteme T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak başvurularını gerçekleştirebilecekler. Sınav ücretlerinin de ödenmesi ile başvurular tamamlanmış olacak. Sınav için internet üzerinden başvuru yapan ancak ödemeyi gerçekleştirmeyen adaylar sınava alınmayacak.

KPSS Ortaöğretim Geç Başvurusunun Ödemesi Ne Kadar ve Nereye Yapılacak?

KPSS Ortaöğretim geç başvurularının ödemeleri, erken başvuru sürecindekinden 50 lira daha fazla oluyor. 2020 yılında KPSS Ortaöğretim geç başvuru ödemesi ise 120 TL'dir. Geç başvuru sürecinde adaylar sadece internet üzerinden ödeme yapabilir. Bankaya giderek ödeme yapmak mümkün değil. İnternet üzerinden geç başvuru ödemesi yapacak adaylar ÖSYM'nin resmi internet sitesindeki e-İŞLEMLER bölümünden ÖDEMELER kısmını seçerek banka ya da kredi kartı bilgileri ile sınav ücretini ödeyebilecekler. ÖSYM tarafından belirtilen sürede geç başvuru ücretlerini ödemeyen adayların ise başvuruları silinecek.

KPSS Ortaöğretim Sınavı Ne Zaman?

KPSS Ortaöğretim sınavının hazırlıkları ise devam ediyor. Adayların hala hazırlandığı sınav 22 Kasım tarihinde gerçekleşecek. KPSS Ortaöğretim sınavına girecek adaylar Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri ile karşılaşacak. KPSS Ortaöğretim geç başvuru ile ilgili merak edilen genel konular bunlar olmakla beraber sınavla ilgili tüm ayrıntı ve bilgiler ÖSYM'nin yayınladığı kılavuzda bulunuyor.

10 Eki 2020 - 15:55 - Eğitim

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