Ankara'da Koronavirüste 7 Ay Sonra İlk! Duyanlar Anında Gözyaşına Boğuldu... "Hakimiyet" Artık Sona Erdi! İşte Tam Liste...

Ankara'nın koronavirüsteki ilerleyişine dair Ankara İl Sağlık Müdürlüğü tarafından açıklama geldi. Söz konusu açıklamayı okuyanlar ise gözyaşlarına hakim olamadı. Çok sayıda Ankaralı sosyal medya üzerinden bu açıklamaları paylaşarak o yorumlarda bulundular! İşte tüm detaylarıyla Ankara'da koronavirüste 7 ay sonra ilk kez yaşanan o olay...

Alınan son dakika haberine göre Ankara ile ilgili müjdeli haber verildi! Hakimiyet artık sona erdi... Diğer sayfaya geçerek tüm detaylara ulaşabilirsiniz >>