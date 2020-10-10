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- 10 Eki 2020 - 18:13 G: 10 Eki 2020 - 18:56

Ankara'da Koronavirüste 7 Ay Sonra İlk! Duyanlar Anında Gözyaşına Boğuldu... "Hakimiyet" Artık Sona Erdi! İşte Tam Liste...

Ankara'da koronavirüste 7 ay sonra ilk bir yaşandı. Bu ilki duyanlar anında gözyaşlarına boğularak şükretti. Gelen haberlere göre Ankara'da birkaç ilçede muhteşem sonuçlar var... Bu sonuçların tüm gidişatı, neden olduğu ve diğer tüm detayları İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıkladılar. Her sayfa ayrı bir umut barındırıyor... Hakimiyet artık sona erdi! İşte detaylar...

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Ankara'nın koronavirüsteki ilerleyişine dair Ankara İl Sağlık Müdürlüğü tarafından açıklama geldi. Söz konusu açıklamayı okuyanlar ise gözyaşlarına hakim olamadı. Çok sayıda Ankaralı sosyal medya üzerinden bu açıklamaları paylaşarak o yorumlarda bulundular! İşte tüm detaylarıyla Ankara'da koronavirüste 7 ay sonra ilk kez yaşanan o olay...

Alınan son dakika haberine göre Ankara ile ilgili müjdeli haber verildi! Hakimiyet artık sona erdi... Diğer sayfaya geçerek tüm detaylara ulaşabilirsiniz >>

10 Eki 2020 - 18:13 Ankara- Yaşam

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