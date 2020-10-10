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- 10 Eki 2020 - 18:47 G: 10 Eki 2020 - 19:05

MKE Ankaragücü - Demir Grup Sivasspor: 0 -2

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara ile Sivas Şubesi tarafından ortaklaşa düzenlenen Başkent Kupası maçında, MKE Ankaragücü ile Demir Grup Sivasspor, Eryaman Stadı'nda karşı karşıya geldi. Bir pozisyonda MKE Ankaragücü'nden Borven Torgeir (ortada) rakibi ile mücadele etti.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara ile Sivas Şubesi tarafından ortaklaşa düzenlenen Başkent Kupası maçında, MKE Ankaragücü ile Demir Grup Sivasspor, Eryaman Stadı'nda karşı karşıya geldi. Bir pozisyonda MKE Ankaragücü'nden Borven Torgeir (ortada) rakibi ile mücadele etti.

10 Eki 2020 - 18:47 AA Ankara- Spor

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