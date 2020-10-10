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10 Eki 2020 - 19:05

Masterchef Kahininden Flaş İfşa! Acun, Somer ve Mehmet Şef Delirecek... Bugün Elenecek İsim Belli Oldu! O İsim Değilmiş...

TV8 ekranlarının en çok izlenen yarışması Masterchef ile ilgili bir ifşa daha ortaya çıktı. Sosyal medyada Masterchef kahini tarafından yapılan açıklamalara göre, bugün elenecek isim netlik kazandı. Sanılanın aksine elenecek kişi o değil! Elenen yarışmacıların önceden belli olduğu Masterchef kahininin önceki paylaşımlarına göre doğru. Yani Masterchef'te herhangi bir heyecan kalmadı. Ya içeriden bilgi sızdırılıyor, ya da farklı bir durum var. Bu durumda çok büyük emekler veren, gecelerini...