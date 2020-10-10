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- 10 Eki 2020 - 19:05 G: 10 Eki 2020 - 19:29

Masterchef Kahininden Flaş İfşa! Acun, Somer ve Mehmet Şef Delirecek... Bugün Elenecek İsim Belli Oldu! O İsim Değilmiş...

TV8 ekranlarının en çok izlenen yarışması Masterchef ile ilgili bir ifşa daha ortaya çıktı. Sosyal medyada Masterchef kahini tarafından yapılan açıklamalara göre, bugün elenecek isim netlik kazandı. Sanılanın aksine elenecek kişi o değil! Elenen yarışmacıların önceden belli olduğu Masterchef kahininin önceki paylaşımlarına göre doğru. Yani Masterchef'te herhangi bir heyecan kalmadı. Ya içeriden bilgi sızdırılıyor, ya da farklı bir durum var. Bu durumda çok büyük emekler veren, gecelerini...

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Gecelerini gündüzlerine katan Somer Şef, Mehmet Şef, Danilo Şef, Acun Ilıcalı, kamera arkası ekibi delirecek. Çünkü; söz konusu bilgi sızdırmaları yarışmadaki tüm heyecanı ortadan kaldırıyor. Peki, bugün elenecek isim kim? İşte sanılanın aksine asıl elenecek isim! 

Masterchef'te kahin olarak adlandırılan sosyal medya kullanıcısı tarafından yapılan iddialar bugüne kadar hep doğru çıktı. İlk sıralar pek önemsenmeyen söz konusu şahsın Masterchef ekibinden olduğu ve bilgi sızdırdığı iddia ediliyor. İşte elenecek isim ve diğer tüm detaylar >> Diğer sayfaya geçiniz!

10 Eki 2020 - 19:05 Ankara- Yaşam

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