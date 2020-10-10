Ankara'da Polat Alemdar Vakası! Kurtlar Vadisi Gerçek Oldu... O İlçede 89 Yaşındaki Adamın Başından Geçenler Şok Etti!
Ankara'da Polat Alemdar vakası yaşandı! Milyonların izlediği ve zamanında Türk dizi tarihinin en çok hit alan yapımları arasında yer alan Kurtlar Vadisi'nin o sahnesi gerçek oldu. Ankara'da 89 yaşındaki adamın başından geçenler, akıllara Polat Alemdar'ı getirdi. İşte tüm detaylar...
Ankara'da işçi emeklisi olan 89 yaşındaki N.Ö. bugüne kadar öyle şeyler yaşadı ki, duyanlar "Sen Polat Alemdar olabilir misin?" Diye sordu. Peki, Ankara'da yaşanan söz konusu Polat Alemdar vakası nedir? İşte detaylar...
Polat Alemdar, zamanında Kurtlar Vadisi dizisinin en ön karakteriydi. Şuanda 35 - 40 yaş jenerasyonun özendiği ve içine işlettiği Polat Alemdar karakteri Ankara'da gerçek hayatta hayat buldu.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.