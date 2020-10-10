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- 10 Eki 2020 - 20:06 G: 10 Eki 2020 - 20:22

Ankara'da Polat Alemdar Vakası! Kurtlar Vadisi Gerçek Oldu... O İlçede 89 Yaşındaki Adamın Başından Geçenler Şok Etti!

Ankara'da Polat Alemdar vakası yaşandı! Milyonların izlediği ve zamanında Türk dizi tarihinin en çok hit alan yapımları arasında yer alan Kurtlar Vadisi'nin o sahnesi gerçek oldu. Ankara'da 89 yaşındaki adamın başından geçenler, akıllara Polat Alemdar'ı getirdi. İşte tüm detaylar...

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Ankara'da işçi emeklisi olan 89 yaşındaki N.Ö. bugüne kadar öyle şeyler yaşadı ki, duyanlar "Sen Polat Alemdar olabilir misin?" Diye sordu. Peki, Ankara'da yaşanan söz konusu Polat Alemdar vakası nedir? İşte detaylar...

Polat Alemdar, zamanında Kurtlar Vadisi dizisinin en ön karakteriydi. Şuanda 35 - 40 yaş jenerasyonun özendiği ve içine işlettiği Polat Alemdar karakteri Ankara'da gerçek hayatta hayat buldu.

10 Eki 2020 - 20:06 Ankara- Yaşam

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