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- 11 Eki 2020 - 16:16 G: 11 Eki 2020 - 20:59

OGM Ormanspor - Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: 86 - 66

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin üçüncü haftasında OGM Ormanspor ile Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol, karşı karşıya geldi. Bir pozisyonda OGM Ormanspor oyuncusu Riquna Uneik Williams Wallace (2), rakipleri ile mücadele etti.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin üçüncü haftasında OGM Ormanspor ile Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol, karşı karşıya geldi. Bir pozisyonda OGM Ormanspor oyuncusu Riquna Uneik Williams Wallace (2), rakipleri ile mücadele etti.

11 Eki 2020 - 16:16 AA Ankara- Spor

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