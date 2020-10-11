Ankara'da Koronavirüste Dil Yutturan Tablo! Öyle Bir İsim, Öyle Bir Açıklama Yaptı ki... "Süratli ve..."
Ankara'da koronavirüsün son 1.5 aylık grafiğine göz atıldığında görenlerin şaşkınlıktan gözleri büyüyor. Öyle ki, bundan 45 gün önce grafik oldukça alt seviyelerde seyrederken yaklaşık 10 gün sonra yani günümüzden 35 gün önce rekor yükseliş kendini göstermeye başladı ve henüz 16 gün önce Ankara; Türkiye'nin en hızlı vaka artışı ve en fazla vaka sayısına sahip olan şehri olarak dikkat çekti. Bugün oldukça yetkili bir isim tarafından yapılan açıklama ise tüm Ankara halkını etkiledi...
Daha önce yapılan açıklamalar genelde ilçe bazlı olurken söz konusu açıklama tamamen Ankara'nın genelini kapsıyor. Ankara Şehir Hastanesi'nin Başhekimi, yani koronavirüsün doktor ayağındaki Ankara'da bulunan en yetkili isim Ankara'ya dair açıklamalarıyla tüm dikkatleri üzerine çekerek halka yöneldi.
Ankara'da koronavirüsün seyri ve güncel durumuyla ilgili o önemli açıklama için diğer sayfaya geçiniz >>
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.