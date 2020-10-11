Ankara'da Kabus Gibi Köy! Davul Çaldığı An Felaket Başlıyor... O isim Rahatsız Oluyor, Esrarengiz Olay!

Ankara / Kızılcahamam sınırlarında yer alan Taşlıca isimli köy, farklı çok sayıda efsanenin duyulduğu bir köy. Gelin alayının davul çalarak geçiş yaptığı esnada taş kesildiğine dair inanç besleyen köy halkı, asırlardır bu inancı devam ettiriyor.

Düğünleri ve Ramazan ayında davul çalmaktan son derece korkan köy halkı, köyde türbesi olan Oruç Gazi hazretlerinin davul sesinden rahatsız olacağına ve davul çalan kişinin başına bir felaket geleceğine inanıyor. Taşlıca Köyü, at üzerinde duvaklı bir gelini andırmakta olan gelin kayası, Oruç Gazi Türbesi, Ayran Taşı efsanesi ve Kırmızı Ebe Türbesiyle birlikte ülkemizin hemen hemen her bölgesinden birçok ziyaretçi de alıyor.