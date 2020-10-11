Ankara'da Kabus Gibi Köy! Davul Çaldığı An Felaket Başlıyor... O isim Rahatsız Oluyor, Esrarengiz Olay!
Ankara sınırları içerisinde yer alan Kızılcahamam İlçesine bağlı Taşlıca Köyünde yaklaşık olarak 200 yılı aşkın bir zamandır hiçbir şekilde davul çalınmıyor. Bir efsaneye inanan köy halkı, davul çaldığı zaman başlarına bir felaket geleceğini düşünüyor. Köyde türbesi bulunan Oruç Gazi hazretlerinin söz konusu davulun sesinden rahatsız olacağına dair inanç besliyorlar. İşte Ankara'nın o köyünde davul çalınmamasının esrarengiz sebebi!
Ankara / Kızılcahamam sınırlarında yer alan Taşlıca isimli köy, farklı çok sayıda efsanenin duyulduğu bir köy. Gelin alayının davul çalarak geçiş yaptığı esnada taş kesildiğine dair inanç besleyen köy halkı, asırlardır bu inancı devam ettiriyor.
Düğünleri ve Ramazan ayında davul çalmaktan son derece korkan köy halkı, köyde türbesi olan Oruç Gazi hazretlerinin davul sesinden rahatsız olacağına ve davul çalan kişinin başına bir felaket geleceğine inanıyor. Taşlıca Köyü, at üzerinde duvaklı bir gelini andırmakta olan gelin kayası, Oruç Gazi Türbesi, Ayran Taşı efsanesi ve Kırmızı Ebe Türbesiyle birlikte ülkemizin hemen hemen her bölgesinden birçok ziyaretçi de alıyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.