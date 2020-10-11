Haberler Ankara Haberler Ankara
- 11 Eki 2020 - 22:24 G: 11 Eki 2020 - 22:31

Ankaralılar Dikkat! Koronavirüste Çok Riskli Bilgi Geldi: Koronavirüs Tam 28 Gün O Yüzeylerde Yaşayabiliyor...

Bunlara Dokunan Ankaralılar Dikkat! Eğer 28 Gün İçinde Dokunduysanız Büyük Risk Altında Olabilirsiniz. Araştırmaya göre Kovid-19 cam yüzeylerde ve banknotlarda 28 gün bulaşıcı kalabiliyor

Yeni tip koronavirüsün ( Kovid-19) banknot, telefon ekranı ve paslanmaz çelik üzerinde 28 gün bulaşıcılığını koruyabildiği bildirildi. Avustralya Ulusal Bilim Ajansı CSIRO'nun bulguları, Kovid-19'un yüzeylerde sanıldığından daha uzun süre enfekte etme özelliğini kaybetmediğini ortaya koydu.

CSIRO'nun araştırması, yeni tip koronavirüsün "oldukça güçlü" olduğunu, cep telefonu ekranları gibi cam yüzeylerde ve kağıt para üzerinde, neredeyse oda sıcaklığı olan 20 derecede 28 gün kalabildiğini gösterdi.

Araştırmaya göre Kovid-19 cam yüzeylerde ve banknotlarda 28 gün bulaşıcı kalabiliyor

Sonuçları "Virology Journal" dergisinde yayımlanan araştırmada, virüsün daha yüksek sıcaklıklara daha kısa süre dayandığı, bazı yüzeylerde 40 derecenin üzerinde 24 saatte bulaşıcılık özelliğini yitirdiği gözlendi.

Kovid-19'un ayrıca pürüzsüz yüzeylerde daha uzun süre kaldığı, kumaş gibi pürüzlü yüzeylerde 14 gün geçtikten sonra bulaşıcılık özelliğine sahip virüse rastlanmadığı görüldü.

CSIRO Başkanı Dr Larry Marshall, "Virüsün gerçekte yüzeylerde ne kadar uzun süre kaldığını belirlemek, yayılımını daha doğru öngörmemizi ve azaltmamızı, halkımızı korumakta daha iyi iş çıkarmamızı sağlar." ifadelerini kullandı.

Araştırma kapsamında yürütülen deneylerin, ultraviyole ışının etkisini ortadan kaldırmak amacıyla karanlıkta yürütüldüğü belirtildi. Güneş ışığının virüsü hızla etkisiz hale getirdiği belirtiliyor.

Daha önce yapılan laboratuvar çalışmaları, Kovid-19'un, banknotlar ve cam yüzeylerde 2 ila 3 gün, plastikte ve paslanmaz çelikte 6 güne kadar kalabildiğini ortaya koymuştu.



11 Eki 2020 - 22:24 AA Ankara- Sağlık

# ANKARA CORONAVİRÜS HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara'da Koronavirüste Dil Yutturan Tablo! Öyle Bir İsim, Öyle Bir Açıklama Yaptı ki... "Süratli ve..." mask
Ankara'da Koronavirüste Dil Yutturan Tablo! Öyle Bir İsim, Öyle Bir Açıklama Yaptı ki... "Süratli ve..."
Ankara Şehir Hastanesi Başhekimi Surel, salgınla mücadelede son durumu anlattı - Video Haber mask
Ankara Şehir Hastanesi Başhekimi Surel, salgınla mücadelede son durumu anlattı - Video Haber
Koronavirüste son durum! Dünya genelinde vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? 11 Ekim 2020 mask
Koronavirüste son durum! Dünya genelinde vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? 11 Ekim 2020
Ankara'da Polat Alemdar Vakası! Kurtlar Vadisi Gerçek Oldu... O İlçede 89 Yaşındaki Adamın Başından Geçenler Şok Etti! mask
Ankara'da Polat Alemdar Vakası! Kurtlar Vadisi Gerçek Oldu... O İlçede 89 Yaşındaki Adamın Başından Geçenler Şok Etti!
Ankara'da Koronavirüste 7 Ay Sonra İlk! Duyanlar Anında Gözyaşına Boğuldu... "Hakimiyet" Artık Sona Erdi! İşte Tam Liste... mask
Ankara'da Koronavirüste 7 Ay Sonra İlk! Duyanlar Anında Gözyaşına Boğuldu... "Hakimiyet" Artık Sona Erdi! İşte Tam Liste...
Ankara'da Korona Direkt Olarak Böyle Bulaşıyor! O İlçeler Farkında Değil... Bilim Kurulu Üyesi Tek Tek Açıkladı! "Lütfen Yapmayın..." mask
Ankara'da Korona Direkt Olarak Böyle Bulaşıyor! O İlçeler Farkında Değil... Bilim Kurulu Üyesi Tek Tek Açıkladı! "Lütfen Yapmayın..."
Ankara'da Hafta sonu noterler açık mı? Ankara Nöbetçi Noterler Listesi Belli Oldu Mu? mask
Ankara'da Hafta sonu noterler açık mı? Ankara Nöbetçi Noterler Listesi Belli Oldu Mu?
Ankara'da Koronavirüs Çanları Son Ses Çalmaya Başladı! Duyanlar Kulaklarına İnanamadı, Neler Oluyor? İşte O İlçeler... mask
Ankara'da Koronavirüs Çanları Son Ses Çalmaya Başladı! Duyanlar Kulaklarına İnanamadı, Neler Oluyor? İşte O İlçeler...
Ankara'da koronavirüs ile İlgili hiç bilinmeyen gerçek! Eğer elinizde bir yara varsa... mask
Ankara'da koronavirüs ile İlgili hiç bilinmeyen gerçek! Eğer elinizde bir yara varsa...
Ankara Gölbaşı'nda koronavirüs denetimleri sürüyor mask
Ankara Gölbaşı'nda koronavirüs denetimleri sürüyor
# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara'da Kalpleri Gün Işığıyla Dolduran Bir Eren Var! Hem de Göbeğinde... Hacı Bayram Veli'yi Duyanlar Bir Daha Unutamıyor mask
Ankara'da Kalpleri Gün Işığıyla Dolduran Bir Eren Var! Hem de Göbeğinde... Hacı Bayram Veli'yi Duyanlar Bir Daha Unutamıyor
Beypazarı yamaç paraşütü tutkunlarını ağırladı mask
Beypazarı yamaç paraşütü tutkunlarını ağırladı
Kuşcağız ve Yayla yeni semt pazarlarına kavuştu mask
Kuşcağız ve Yayla yeni semt pazarlarına kavuştu
Ankara Kent Konseyi Görüntü Kirliliğini Masaya Yatırdı mask
Ankara Kent Konseyi Görüntü Kirliliğini Masaya Yatırdı
Ankara Gölbaşında Yemek Yenecek Yerler! mask
Ankara Gölbaşında Yemek Yenecek Yerler!
Ankara Kent Konseyi Uluslararası Katılımcılık Ödülü'ne Aday mask
Ankara Kent Konseyi Uluslararası Katılımcılık Ödülü'ne Aday
Ankara PTT Pul Müzesi Nerede, Nasıl Gidilir? İşte Pul Müzesi Ziyaret Saatleri... mask
Ankara PTT Pul Müzesi Nerede, Nasıl Gidilir? İşte Pul Müzesi Ziyaret Saatleri...
Ankara Halk Ekmek Büfeleri Kaçta Açılıp, Kaçta Kapanıyor? Pazar Günü Açık Mı? mask
Ankara Halk Ekmek Büfeleri Kaçta Açılıp, Kaçta Kapanıyor? Pazar Günü Açık Mı?
Ankara Otonomi Galericiler Sitesi Nerede, Nasıl Gidilir? İşte Ankara otonomi firmaları mask
Ankara Otonomi Galericiler Sitesi Nerede, Nasıl Gidilir? İşte Ankara otonomi firmaları
Kılıçdaroğlu, Ankara Garı önünde hayatını kaybedenleri andı - Video Haber mask
Kılıçdaroğlu, Ankara Garı önünde hayatını kaybedenleri andı - Video Haber
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ankara'da Nesibe Aydın Fenerbahçe Engeline Takıldı! mask
Ankara'da Nesibe Aydın Fenerbahçe Engeline Takıldı!
Ankaralılar Dikkat! Koronavirüste Çok Riskli Bilgi Geldi: Koronavirüs Tam 28 Gün O Yüzeylerde Yaşayabiliyor... mask
Ankaralılar Dikkat! Koronavirüste Çok Riskli Bilgi Geldi: Koronavirüs Tam 28 Gün O Yüzeylerde Yaşayabiliyor...
Kıbrıs Kaderini Sıfırdan Çizecek! Rumlar mı, Kıbrıs Türkleri mi? 2. Tur Çok Kritik... Ersin Tatar Kimdir? mask
Kıbrıs Kaderini Sıfırdan Çizecek! Rumlar mı, Kıbrıs Türkleri mi? 2. Tur Çok Kritik... Ersin Tatar Kimdir?
Ankara'da Kalpleri Gün Işığıyla Dolduran Bir Eren Var! Hem de Göbeğinde... Hacı Bayram Veli'yi Duyanlar Bir Daha Unutamıyor mask
Ankara'da Kalpleri Gün Işığıyla Dolduran Bir Eren Var! Hem de Göbeğinde... Hacı Bayram Veli'yi Duyanlar Bir Daha Unutamıyor
Ankara'da Kabus Gibi Köy! Davul Çaldığı An Felaket Başlıyor... O isim Rahatsız Oluyor, Esrarengiz Olay! mask
Ankara'da Kabus Gibi Köy! Davul Çaldığı An Felaket Başlıyor... O isim Rahatsız Oluyor, Esrarengiz Olay!
Ankara'da Koronavirüste Dil Yutturan Tablo! Öyle Bir İsim, Öyle Bir Açıklama Yaptı ki... "Süratli ve..." mask
Ankara'da Koronavirüste Dil Yutturan Tablo! Öyle Bir İsim, Öyle Bir Açıklama Yaptı ki... "Süratli ve..."

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL