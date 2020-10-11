Kıbrıs Kaderini Sıfırdan Çizecek! Rumlar mı, Kıbrıs Türkleri mi? 2. Tur Çok Kritik... Ersin Tatar Kimdir?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre hiçbir aday %50'nin üzerinde oy alamadı. Bu sebepten dolayı seçimler ikinci tura kalmış oldu. 18 Ekim 2020 tarihinde tekrardan yapılacak olan seçimlerde Başbakan Ersin Tatar ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı yarışacak. Bu anlamda Mustafa Akıncı Rumlara destek veren taraf, Ersin Tatar ise Türkçü taraf olarak kendini gösteriyor.

YSK'nin verilerine göre Ersin Tatar, ilk turda fark atmış gibi duruyor. Tatar için toplam olarak 34.605 oy kullanılırken, Akıncı için kullanılan oy 31.699 oldu. Böylece Tatar %32.43, Akıncı ise %29,71 oy almış oldu.

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Mustafa Akıncı'nın Skandal Sözleri Sadece Bunlar Değil....

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı daha önce de Türkiye'nin garantörlüğü yerine İngiltere ve Yunanistan'ın da dahil olduğu ortak bir gücün Kıbrıs'ta konuşlanmasını teklif etmişti.

Akıncı, İngiliz The Guardian verdiği mülakatta ise Kıbrıslı Türklerin laik, demokratik ve çoğulcu kimliğini korumak istediklerini belirterek Türkiye'ye bağlanma ihtimalini 'korkunç' olarak nitelendirmişti.

Diğer adayların aldığı oylar ve oranları ise aşağıdaki gibi sıralandı:

Tufan Erhürman %21.60 (23 bin 053 oy)

Erhan Arıklı %5.41 (5 bin 777 oy)

Fuat Çiner %0.29 (313 oy)

Arif Salih Kırdağ %0.25 (271 oy)

Ahmet Boran yüzde 0.07 (75 oy)

Mustafa Ulaş %0.06 (68 oy)

Alpan Uz %0.14 (150 oy)

Kudret Özersay %5.75 (6 bin 136 oy)

Serdar Denktaş %4.24 (4 bin 527 oy)

Ersin Tatar Kimdir?

Siyasette son zamanların en çok konuşulan ve araştırılan isimlerinden biri Ersin Tatar oldu. 1996 yılında Kıbrıs'ta ilk özel televizyon kanalını kuran isim olan Ersin Tatar, KKTC Maliye Bakanlığı, Başbakanlık gibi görevlerle birlikte Türkiye'de de birçok görevde rol almıştır. İşte Kıbrıs'ın yeni Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar'ın hayatı...

Ersin Tatar 7 Eylül 1960 tarihinde Lefkoşa'da doğmuştur. 31 Ekim 2018 tarihi itibarıyla Ulusal Birlik Partisi'nin Genel Başkanıdır. Bundan önce ise 2009 ila 2013 yılları arasında KKTC'de Maliye Bakanı olarak görev almıştır. 2020'de ise KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimine Ulusal Birlik Partisi adayı olarak katılmıştır.

Babası muhasip ve siyasetçi olan Ersin Tatar'ın annesi ev hanımıdır. 1971-1974 yılları arasında İngiliz Okulu'nda eğitim görmüş ve 1974'teki Kıbrıs Harekatı sonrasında okulunun Güneyde kalması sebebiyle eğitim hayatına yatılı bir şekilde İngiltere'de; Londra'da yer alan Forest School'da devam etmiştir Liseyi 1979 yılında burada tamamlamış ve 1982 yılında da Cambridge Üniversitesi'nden iktisat alanında mezun olmuştur.