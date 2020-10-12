Türk Telekom'dan Müşterilerine Müthiş Kampanya! Herkese 30 GB İnternet Dağıtılacak... Başvurun!

Türkiye'nin en güçlü alt yapıya sahip operatörlerinden biri olan Türk Telekom abonelerine çeşitli fırsatlar sunmaya devam ediyor. Türk Telekom kullanıcılarına birçok kampanya seçeneği sunuyor. Bedava internet, sınırsın konuşma ve çeşitli firmalarda indirim seçenekleri olan Türk Telekom kullanıcılarının yüzünü güldürmeye devam ediyor. Her döneme özel kampanyaları olan Türk Telekom bedava internet kampanyaları ile de adından söz ettirmeye devam ediyor.

Türkiye'nin en çok tercih edilen operatörlerinden olan Türk Telekom güçlü alt yapısı ve çeşitli tarifelerinin yanı sıra kullanıcılarına birçok kampanya da sunarak kaliteli hizmet vermeye devam ediyor. Türk Telekom'un 2020 yılı içinde başlattığı 30 GB bedava internet kampanyası ise operatör kullanıcılarının dikkatini çekmeye devam ediyor.

Çanakkale ve Balıkesir'e Bedava İnternet

Türk Telekom bedava internet kampanyaları ile kullanıcılarının yüzünü güldürmeye devam ediyor. 2020 yılı için 10 GB ve 30 GB bedava hediye kampanyaları devam ediyor. Türk Telekom abonesi olan ve olmak isteyen vatandaşlar ise bedava internet kampanyalarını merak ediyor.

Türk Telekom'un 30 Aralık 2020 tarihine kadar geçerli olan "İlinize Özel Hediye 10 GB" kampanyası Balıkesir ve Çanakkale'de yaşayan vatandaşlar için geçerli. Bu iki ilden birinde yaşayan vatandaşlar Türk Telekom'dan yeni bir hat alabilirler ya da mevcut hatlarını Türk Telekom'a taşıyabilirler. Söz konusu numara Türk Telekom tarafından aktif hale getirildiğinde 10 GB bedava internet kampanyası da kullanıma girmektedir. Bu kampanyadan faydalanmak isteyen vatandaşların Türk Telekom bayilerine giderek Efsane 8 , Efsane 10 ya da Prime Efsane 20 gibi tarifelerden birini seçmesi gerekmektedir.

4.5 G'ye Geçene 30 GB Bedava İnternet

Türk Telekom'un abonelerine sunduğu sınırsız konuşma, kargo indirimi ve bedava internet kampanyalarından biri de ay boyunca geçerli olan 30 GB bedava internettir. Türk Telekom hattı olan ve 4.5 G'ye geçen herkes 30 GB bedava internet kampanyasından faydalanabilir. Çeşitli kampanyaları ve uygun tarifeleri ile Türk Telekom Türkiye'nin en sevilen operatörü olmaya devam ediyor.