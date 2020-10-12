Tavladaki Zarların İsimleri Nedir? Düşeş Atmak Ne Anlama Gelir? İşte Zarların Farsça Karşılıkları...

Esnaf oyunu olarak da bilinen tavla, hem Türkçe hem de Farsça rakamlarla söylenerek oynanabilir. Mahalle aralarında ve esnaf buluşmalarında sürekli oynanan bu oyunun rakamları nasıl yazılırsa yazılsın Farsça okumak daha bir eğlenceli gelir kulağa. Tavla oynanırken söylenen Farsça rakamlar ve bütünlemeler ise bilmeyenler için merak konusu oluyor. Oyunu bilen herkes Farsça rakamları da öğrenmek istiyor.

Tavlada 6'ya kadar olan rakamların tek tek Farsça karşılıkları olmakla beraber atılan ikili zarlarda bütünleme şeklinde tarif edilir. En sevilen zarlardan olan Düşeş nasıl 6-6 zarlarını tarifliyorsa tüm ikili zarların bu şekilde tanımlaması vardır.

Farsçada Sayılar Nasıldır?

Türkiye'de en çok oynana oyunlardan biri olan tavlada sürekli zarlar atılır. Tavla oyununun özelliklerinden birisi ise gelen zarların Farsça isimleri ile söylenmesidir. Tavlada ikili zarlar Farsça bütünlemeler ile tabir edilir. Tabi ki tüm rakamların ayrı ayrı Farsça karşılıkları da bulunur. Rakamların Farsça karşılıkları ise şu şekildedir.

· Tavlada en sevilmeyen zarlardan 1 Farsça'da Yek olarak tarif edilir. Oyuncuların ara ara da ihtiyaç duyduğu sayı olan 1 tavlada Yek olarak söylenir.

· Farsça sayılardan dü ise Türkçe'de 2'ye karşılık gelir. Tavlada sık kullanılan dü tabiri aynı zamanda kimya gibi derslerde de bilinmesi gereken Farsça sayılardan biridir. Tavla oynarken kullanılan dubara kavramı ise 2 kere 2 demektir. Zar 2-2 geldiğinde kullanılır.

· Türkçe'de 3 rakamı ise Farsça'da Se olarak tabir edilir. Tavlada 2 tane 3 geldiğinde ise Dü Se olarak kullanılır.

· Tavlada 4 sayısının ise Farsça'sı Cihar'dır. Tavlanın en karmaşık sayılarından olan Cihar tüm oyuncular tarafından farklı telaffuz edilir.

· Tavlada 5 ise Farsça Penc olarak okunur. Türkçe'deki pençe kavramının da kökü olan bu sayı tavlada da Farsça söylenir. Ancak ilginçtir ki tavlada 2 tane 5 geldiğinde bu zar ikilisi Farsça okunmaz.

· Tavlanın en büyük ve en sevilen rakamı ise 6'dır. Farsça'da Şeş olarak okunan 6 rakamı iki zarda da göründüğünde ise Düşeş olarak tabir edilir.