Ankara'da Koronavirüs Patlamasından Sonra O Durum Herkesi Ayağa Kaldırdı! O İlçelerdeki Oranı Görenler Bakakaldı... "İmkansız"

Kısa süre önce Ankara vaka sayısında patlama yaşamıştı ve bunun sonrasında hem Sağlık Bakanlığı, hem Valilik, hem Doktorlar hem de halk tarafından çok hızlı bir şekilde çaba gösterildi. Açıklanan oranlar ise "imkansız" denilen şeyin yaşandığını gösterdi... İşte o ilçeler ve o oranlar!

Ankara Şehir Hastanesi tarafından herkesin imkansız gözle baktığı o oranlar tek tek açıklandı! Tüm detaylar için diğer sayfaya geçiniz >>