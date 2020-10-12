Ankara'da Koronavirüs Patlamasından Sonra O Durum Herkesi Ayağa Kaldırdı! O İlçelerdeki Oranı Görenler Bakakaldı... "İmkansız"
Bundan çok kısa süre önce Ankara'da koronavirüs patlaması meydana gelmiş ve bu kapsamda Başkent, Türkiye'nin koronavirüste de başkenti olmuştu. Öyle ki hem günlük vaka sayısında hem de vaka artış hızında lider şehir olarak kendini gösteriyordu. Bu durum sonucunda Hayat Eve Sığar uygulaması verilerinde her yer tamamen kıpkırmızı bir hale gelmişti. Bu kırmızılık, alarm olarak nitelendirilirken herkes büyük korku yaşamıştı. Bugün açıklanan bilgiler ise herkesi tekrar ayağa kaldırdı! İmkansızdı...
Kısa süre önce Ankara vaka sayısında patlama yaşamıştı ve bunun sonrasında hem Sağlık Bakanlığı, hem Valilik, hem Doktorlar hem de halk tarafından çok hızlı bir şekilde çaba gösterildi. Açıklanan oranlar ise "imkansız" denilen şeyin yaşandığını gösterdi... İşte o ilçeler ve o oranlar!
Ankara Şehir Hastanesi tarafından herkesin imkansız gözle baktığı o oranlar tek tek açıklandı! Tüm detaylar için diğer sayfaya geçiniz >>
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.