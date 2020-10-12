Masterchef Kahininden Gelen Açıklama Kaos Çıkarttı! "Somer Şef Programdan Ayrılıyor" Elenecek İsmi Bilmişti... Şimdi de!

Masterchef'in en renkli kişiliği olan ve programa ayrıcalık kazandıran, kariyerindeki başarılarla da dikkatleri üzerine toplayan Somer Şef'in eğer programdan ayrılması gibi bir şey olursa onbinlerce kişi bir daha asla TV8 izlemeyeceklerini belirttiler. Peki, Somer Şef programdan ayrılıyor mu? Kahinin iddiaları gerçek mi? Olaylar nasıl yaşanacak? İşte tüm detaylar...

Masterchef Kahini olarak adlandırılan bir kişi, dünkü eleme gecesinin 3-4 gün öncesinden elenecek ismin Walison olduğunu söylemiş ve dün gerçekten elenen isim Walison olmuştu. Daha önce de yaptığı tahminlerin hepsi doğru çıkan kahinin bir tahmin daha yaptığı ve bu tahmininde ise Somer Şef'i konu aldığı iddia edildi.