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- 12 Eki 2020 - 19:58 G: 12 Eki 2020 - 20:07

Ankara'da Okuyanları Titreten O Olay! Gölün Oluşma Anı Ortaya Çıktı, Duyanlar Kulaklarına İnanamadı! "Mucize..."

Tüm Ankara halkının hatta Ankara'nın yanı sıra diğer şehirlerdeki birçok insanın da bildiği Mogan Gölü, yanı bilinen adıyla Gölbaşı ile ilgili olarak çok büyük bir şey ortaya çıktı. Okuyanlar titredi ve ortaya çıkan bu şey; herkesin bakış açısını değiştirdi... İşte o akıllara durgunluk veren olay!

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Ankara'da Mogan Gölü'nün oluşma anı ortaya çıktı. Arkasında yatanlar ise herkesi oldukça şaşırttı. Buna göre Ankara halkının ve diğer şehirlerdeki tüm insanların bakışını değiştirecek o efsane bilgiyi sizler için araştırıp bulduk. Bakın nasıl oluşmuş?

Ankara halkının son derece huzur bulduğu ve hemen hemen çoğu insanın her hafta sonu gidip ailecek piknik yapıp, gezdikleri Mogan Gölü yani Gölbaşı ile ilgili ortaya çıkan gerçek herkesi şok etti! Diğer sayfaya geçiniz >>

12 Eki 2020 - 19:58 Ankara- Yaşam

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