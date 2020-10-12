Ankara'da Koronavirüste Flaş Patladı! Etraf Bembeyaz Oldu! Artık Devir Değişti, Şimdi de Koronavirüs...
Başkent Ankara ile ilgili koronavirüse dair güncel bilgiler ardı ardına gelmeye devam ediyor. Bu noktada son dakika haberi olarak gelen son Ankara koronavirüs açıklaması ise; etrafın bembeyaz olmasına ve devrin değişmesine sebep oldu. Çünkü tamı tamına 1/4 oranında...
Ankara'da Çankaya, Keçiören, Pursaklar, Kızılay civarı ve daha birçok ilçede koronavirüste flaş patladı! Etrafı bembeyaz yapan bu flaşın sebebi ise Ankara Şehir Hastanesi Başhekimi Ahmet Surel oldu. Peki söz konusu flaş nasıl patladı? Artık yeni devir nasıl ilerleyecek? İşte Ankara ile ilgili o detaylar!
Ankara'da akıllara durgunluk veren ve herkesi birden bire şok eden o flaş patladı! İşte detaylar.. Diğer sayfaya geçiniz >>
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.