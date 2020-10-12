Ankara'da Koronavirüste Flaş Patladı! Etraf Bembeyaz Oldu! Artık Devir Değişti, Şimdi de Koronavirüs...

Ankara'da Çankaya, Keçiören, Pursaklar, Kızılay civarı ve daha birçok ilçede koronavirüste flaş patladı! Etrafı bembeyaz yapan bu flaşın sebebi ise Ankara Şehir Hastanesi Başhekimi Ahmet Surel oldu. Peki söz konusu flaş nasıl patladı? Artık yeni devir nasıl ilerleyecek? İşte Ankara ile ilgili o detaylar!

Ankara'da akıllara durgunluk veren ve herkesi birden bire şok eden o flaş patladı! İşte detaylar.. Diğer sayfaya geçiniz >>