12 Eki 2020 - 22:40 Güncelleme: 12 Eki 2020 - 22:46
Mehmet Ali Erbil Hayranları Bu Fotoğrafa Kilitlendi! Tam 2 Aydır Ses Seda Yoktu... Erbil ve Kızı...
Uzun süredir sağlık sorunlarıyla boğuşmakta olan 63 yaşındaki ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, Ağustos ayından bu yana kök hücre tedavisi görüyordu. Erbil, uzun bir aradan sonra takipçileriyle ilk kez bir fotoğraf paylaşarak tüm takipçilerini oldukça mutlu etti.
Kök hücre tedavisi görmekte olan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, son görüntüsünü takipçileriyle paylaşarak oldukça büyük bir mutluluk yarattı. Erbil, bir arkadaşının doğum gününü paylaştığı fotoğrafla kutladı... Paylaştığı fotoğrafı diğer sayfada görebilirsiniz >>
Erbil'in o fotoğrafı için galeride 2. sayfaya geçiniz >>
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.