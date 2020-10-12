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12 Eki 2020 - 22:40

Mehmet Ali Erbil Hayranları Bu Fotoğrafa Kilitlendi! Tam 2 Aydır Ses Seda Yoktu... Erbil ve Kızı...

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla boğuşmakta olan 63 yaşındaki ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, Ağustos ayından bu yana kök hücre tedavisi görüyordu. Erbil, uzun bir aradan sonra takipçileriyle ilk kez bir fotoğraf paylaşarak tüm takipçilerini oldukça mutlu etti.