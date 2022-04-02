- 02 Nis 2022 - 05:28 G: 02 Nis 2022 - 05:29

Bir Ankara Efsanesi Karyağdı Hatun Hikayesi! Karyağdı Hatun Türbesi Nerede, Nasıl Gidilir?

Ankara'da ziyaretçisi bol türbelerden biri olan Karyağdı Türbesi'nin hikayesi merak ediliyor. Anadolu'nun kadın evliyalarından kabul edilen Karyağdı Hatun ile ilgili birçok efsane bulunmaktadır. Bu efsaneyi bile bilmeyen birçok insan özellikle cuma günleri Ankara'nın oldukça merkezi bir bölgesinde bulunan bu türbeyi ziyaret eder.

Ankara'da ziyaretçisi bol türbelerden biri olan Karyağdı Türbesi'nin hikayesi merak ediliyor. Anadolu'nun kadın evliyalarından kabul edilen Karyağdı Hatun ile ilgili birçok efsane bulunmaktadır. Bu efsaneyi bile bilmeyen birçok insan özellikle cuma günleri Ankara'nın oldukça merkezi bir bölgesinde bulunan bu türbeyi ziyaret eder. Genellikle kadınların ziyaret ettiği bu türbede hayırlı kısmetler için adak adandığı bilinir. Adaklar için içinde sandık bulunan türbede mumlar da yakılır. Hikayesinden etkilenen insanlarında turistik amaçla ziyaret ettiği türbe oldukça yıpranmış durumdadır.

Kurşun kaplamalı, taş ve tuğladan örülmüş türbe birçok tadilat da görmesine rağmen oldukça eski bir görünüme sahiptir. Çeşitli yerlerinde çatlaklar da olan türbe görüntüsüne rağmen çok sayıda ziyaretçi çekmektedir.

Karyağdı Hatun Türbesi Nerede, Nasıl Gidilir?

Ankara'da bulunan Karyağdı Hatun Türbesi oldukça merkezi bir bölgededir. Ulus semtindeki türbe Gençlik Parkı'nın karşısındaki opera meydanındadır. Merkezi bir noktada bulunan ve çok fazla ziyaretçisi olan bu türbeye ulaşım sağlamak da oldukça kolaydır. Ankara'nın merkezi bir bölgesinde bulunan Karyağdı Hatun Türbesi'ne birçok toplu taşıma aracı kullanılarak gidilebilir.

Karyağdı Hatun Hikayesi Nedir?

Bir Ankara efsanesi olarak bilinen Karyağdı Hatun Türbesinin birden fazla hikayesi vardır. Farklı anlatımları olan hikayesinin ise sonu hep aynı biter. Karyağdı Hatun efsanesi en ayrıntılı Ülker Eke'nin Minyatürlerle Anadolu'dan Efsaneler kitabında verilmektedir. Anadolu'nun kadın evliyalarından kabul edilen Karyağdı Hatun'un hikayesi ise şöyledir.

Ankara'nın en güzel kızlarından olan Karyağdı Hatun, sevdiği efe ile evlenir. Bir süre sonra gelin hamile kalır. Tüm gelinler gibi aşermeye başlayan Karyağdı Hatun öyle bir şey aşerir ki ne kendisi ne de kocası bulamaz. Karyağdı Hatun Ağustos ayının ortasında kar aşermektedir. Kocasını da üzen bu çaresizlik bir gece herkesin uyuduğu bir saatte son bulur. Karyağdı Hatun gece bahçeye çıkarak dua etmeye başlar. Allah'a lapa lapa kar vermesi için dua eden Karyağdı Hatun sonunda dileğine kavuşmuş. Bembeyaz yağan kardan sabah kadar yemiş. Sabahın ilk ışıkları ile hasta olan Karyağdı Hatun bir süre hasta kaldıktan sonra dünyadan göçmüş. Öldükten sonra ise Karyağdı Hatun adı ile kadın evliyalar arasında kabul edilmiş.

02 Nis 2022 - 05:28 Ankara- Yaşam

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