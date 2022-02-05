Ankara Elmadağ Kayak Merkezi Nerede, Nasıl Gidilir? Elmadağ Kayak Merkezi giriş ücreti 2022 ne kadar? Ankara Kayak Merkezinde teleferik var mı?

Ankara'ya yakınlığı ile bilinen Elmadağ Kayak Merkezi kış aylarında en çok tercih edilen tesislerden biri olmaya devam ediyor. Elmadağ Kayak Merkezi özellikle Ocak ve Şubat aylarında kaymak isteyen vatandaşlar için çok uygun. Kar boyunun en yüksek olduğu aylar olan ocak ve şubatta Elmadağ Kayak Merkezi'nde hatırı sayılır bir kalabalık bulunuyor.

Özellikle Ankaralılar tarafından günü birlik tatiller için tercih edilen kayak tesisi son dönemlerde gittikçe popüler bir hale geldi. Kış tatillerinin popüler hale gelmesi ile Ankara ve yakınlarında yaşayan vatandaşlar Elmadağ Kayak Merkezi hakkında araştırmalar yapmaya başladı. Elmadağ Kayak Merkezi'nin nerede olduğu, nasıl gidileceği ve konaklama şartları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konuların başında geliyor.

Elmadağ Kayak Merkezi Nerede, Nasıl Gidilir?

Elmadağ Kayak Merkezi, Ankara'nın güneydoğusunda kalıyor. Mamak çevre yoluna 10 km uzaklıktaki kayak merkezi Yakupabdal köyü sınırları içinde kalıyor. Toplu taşıma araçlarının ulaşım sağlamadığı Elmadağ Kayak Merkezi'ne özel araçla tabelaları takip ederek ulaşmak ise son derece kolay.

Toplu taşıma ile gelmek isteyen vatandaşların kullanabileceği tek araç ise Ankara Merkez'den kalkan ve Yakupabdal köyüne gelen dolmuşlardır. Bu dolmuşlarla tam olarak kayak merkezine ulaşılmasa da oldukça yakın bir konuma gelinebilir. Özel araçla kısa sürede ulaşılabilen Elmadağ Kayak Merkezi özellikle ocak ve şubat aylarında çok kalabalık olduğundan, aracın park yerinden kayak merkezine biraz yürümek gerekebiliyor.

Elmadağ Kayak Merkezinde Konaklama Mümkün Mü?

Elmadağ Kayak Merkezi'nde konaklama şansı yoktur. Kayak merkezinin bulunduğu bölgede otel vb. konaklama yerleri bulunmaz. Bu sebeple genellikle günü birlik geziler için tercih edilen kayak merkezinde daha uzun süre kalmak isteyenler ise Ankara'daki otellerde konaklayabilirler. Ankara ile yakın mesafede olan Elmadağ Kayak Merkezine otelden özel araçla gidip gelmek mümkün.

Elmadağ Kayak Merkezi'nde konaklama için tesis bulunmamakla beraber bazı üniversite ve kurumların kayak evleri bulunur. Ankara Üniversitesi Elmadağ Örsem Tesisi ve Hacettepe Üniversitesi Elmadağ Tesisi kayak merkezinde restoran ve kafeterya içeren yerlerdir.