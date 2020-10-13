Ankara'da Koronavirüste Öyle Bir Haber Geldi ki; İstanbulda Yaşayanlar "Yok Artık" Gözüyle Baktı! Tüm Şehir Baştan Aşağı...

Kurallara yeteri kadar riayet edilmemesi vürüsün yayılım hızımda çok büyük bir artış meydana gelmesine yol açıyor. Başkent Ankara ve İstanbul'dan yayınlanan raporlar ise bunu oldukça kanıtlar nitelikte... Peki Ankara'da son durum ne? İstanbullular neden "yok artık" gözüyle bakacak? İşte tüm detaylarıyla Ankara ve İstanbul'da o raporlar!

Sağlık Bakanlığı ilk sırada olmak üzere hükümette gerçekleştirilen toplantılarda, pandemide sonbahar ve kış tablosu değerlendirme altına alındı. Eylül ayının ilk 10 günü içerisinde Ankara'da meydana gelen dalgalanma... Detaylar için diğer sayfaya geçiniz >>