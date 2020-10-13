Ankara'da Koronavirüste Öyle Bir Haber Geldi ki; İstanbulda Yaşayanlar "Yok Artık" Gözüyle Baktı! Tüm Şehir Baştan Aşağı...
Koronavirüsle mücadele büyük bir kararlılıkla devam ediyorken, son dakika haberleri de ardı ardına sıralanıyor. Ankara ve İstanbul'dan ardı ardına gelen haberler herkesi şok etti! Biri en üst seviyedeyken, biri oldukça alt seviyede. Vatandaşların rehavete kapılmaması, maske - mesafe ve temizlik kurallarına harfi harfine uyması gerekiyor! Yoksa son oldukça korkunç...
Kurallara yeteri kadar riayet edilmemesi vürüsün yayılım hızımda çok büyük bir artış meydana gelmesine yol açıyor. Başkent Ankara ve İstanbul'dan yayınlanan raporlar ise bunu oldukça kanıtlar nitelikte... Peki Ankara'da son durum ne? İstanbullular neden "yok artık" gözüyle bakacak? İşte tüm detaylarıyla Ankara ve İstanbul'da o raporlar!
Sağlık Bakanlığı ilk sırada olmak üzere hükümette gerçekleştirilen toplantılarda, pandemide sonbahar ve kış tablosu değerlendirme altına alındı. Eylül ayının ilk 10 günü içerisinde Ankara'da meydana gelen dalgalanma... Detaylar için diğer sayfaya geçiniz >>
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.