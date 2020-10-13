Masterchef'te Ajan Şoku! Prodüksiyondan Biri... Acun Ilıcalı Deliye Dönecek, Yarışma Sezon Finaline Gidebilir!

Masterchef'te yaşanan ifşa şokuyla ilgili olarak yukarıda da belirttiğimiz üzere ilk şok 16 kişilik kadronun ifşa edilmesiydi. Bununla birlikte Masterchef çok büyük bir vurgun yemişti. Derken, elenecek olan isimler ve yine onların yerlerine geçecek olan isimler birer birer ifşa edildi ve hepsi gerçek çıktı.

Arem'in yarışmaya dönüş yaptığı haftada Berk'in elenecek olduğu ve sonraki hafta Gülşah'ın gideceği günler öncesinden bildirilmişti. Hoş gerçek de çıkmıştı! Detaylar için diğer sayfaya geçiniz >>