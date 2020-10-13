Masterchef'te Ajan Şoku! Prodüksiyondan Biri... Acun Ilıcalı Deliye Dönecek, Yarışma Sezon Finaline Gidebilir!
Masterchef'te herkesi şoktan şoka sokan anlar yaşanıyor. Yeni dönemde de reyting rekortmeni olan söz konusu program ilk olarak henüz takım düelloları başlamadan 16 kişilik kadronun ifşa olmasıyla birlikte ilk damgasını yemişti. Bunun ardından ifşalar ardı ardına sıralandı. Hangi takımın dokunulmazlık kazanacağı, kimin eleneceği, nerede çekim yapılacağı vs. bunların tamamı sızdırıldı. Peki şimdi ne olacak? Acun Ilıcalı'nın açıklamaları neler? Masterchef sezon arasına mı girecek?
Masterchef'te yaşanan ifşa şokuyla ilgili olarak yukarıda da belirttiğimiz üzere ilk şok 16 kişilik kadronun ifşa edilmesiydi. Bununla birlikte Masterchef çok büyük bir vurgun yemişti. Derken, elenecek olan isimler ve yine onların yerlerine geçecek olan isimler birer birer ifşa edildi ve hepsi gerçek çıktı.
Arem'in yarışmaya dönüş yaptığı haftada Berk'in elenecek olduğu ve sonraki hafta Gülşah'ın gideceği günler öncesinden bildirilmişti. Hoş gerçek de çıkmıştı! Detaylar için diğer sayfaya geçiniz >>
13 Eki 2020 - 21:26 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.