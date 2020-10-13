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- 13 Eki 2020 - 22:21 G: 13 Eki 2020 - 23:24

Ankara'da Öyle Bir Gerçek Ortaya Çıktı ki, Duyanların içi titredi! Şehir Böyle Kurulmuş ve Sembolü Buradaymış... Esrarengiz Gerçek!

Ankara ile ilgili ortaya çıkan hikayeler herkesi derinden etkilemeye devam ediyor. Ankara şehrinin kuruluşuna dair net bir bilgi sahibi olan hemen hemen kimse yok. Çünkü bu alanda çok sayıda efsane var. Fakat efsanelerden biri var ki, bugün hala geçerliliğini koruyor. Bunu öğrendiğinizde Ankara'ya bakış açınız tamamıyla değişecek...

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Ankara - Eskişehir yolunun üzerinde yer alan Armada alışveriş merkezini bilmeyen yoktur. Söz konusu AVM'nin önünde bulunan çapa hiç dikkatinizi çekti mi? Ankara'da denize dair bir şey yokken çapanın anlamı ne? Diye düşündünüz mü veya? Peki bu çapanın işi ne?

Ankara nereden nasıl almış olduğunun kaynağı kesin olarak bilinememektedir. Ankara şehrinin kuruluş efsanesi Belgelere dayanmayan ve günümüze kadar gelen hikayelere göre tarihte bahsedilen ilk ismi Galatlar tarafından verilen ve Yunanca "çapa" manasına gelen Ankyra’dır. Bu verilen ad zamanla değişerek Ancyre, Engüriye, Engürü, Angara, Angora gibi isimlerle değişiklik göstererek en son günümüzde Ankara ismine kavuşmuştur. 

Çapayla ilgili çok ilginç bir gerçek var. Bu gerçek öyle ilginç ki; Ankara'nın kuruluşuna kadar iniyor. Detaylar için diğer sayfaya geçiniz >>

13 Eki 2020 - 22:21 - Yaşam

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