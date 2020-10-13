Ankara'da Öyle Bir Gerçek Ortaya Çıktı ki, Duyanların içi titredi! Şehir Böyle Kurulmuş ve Sembolü Buradaymış... Esrarengiz Gerçek!

Ankara - Eskişehir yolunun üzerinde yer alan Armada alışveriş merkezini bilmeyen yoktur. Söz konusu AVM'nin önünde bulunan çapa hiç dikkatinizi çekti mi? Ankara'da denize dair bir şey yokken çapanın anlamı ne? Diye düşündünüz mü veya? Peki bu çapanın işi ne?

Ankara nereden nasıl almış olduğunun kaynağı kesin olarak bilinememektedir. Ankara şehrinin kuruluş efsanesi Belgelere dayanmayan ve günümüze kadar gelen hikayelere göre tarihte bahsedilen ilk ismi Galatlar tarafından verilen ve Yunanca "çapa" manasına gelen Ankyra’dır. Bu verilen ad zamanla değişerek Ancyre, Engüriye, Engürü, Angara, Angora gibi isimlerle değişiklik göstererek en son günümüzde Ankara ismine kavuşmuştur.



Çapayla ilgili çok ilginç bir gerçek var. Bu gerçek öyle ilginç ki; Ankara'nın kuruluşuna kadar iniyor. Detaylar için diğer sayfaya geçiniz >>