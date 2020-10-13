Ankara'da Kabus Gibi Çalan Koronavirüs Çanında Şoka Sokan Değişim! Görenler Gözlerine, Duyanlar Kulaklarına İnanamıyor! Mucize Gerçek Oldu
Ankara'da koronavirüs, bir dönem geri kalan 80 şehirle yarışıyor ve İstanbul'u geride bırakıyordu. Öyle ki Türkiye rekoru da bu anlamda Ankara ve Kayseri'den gelmişti. 16 milyon nüfuslu İstanbul'da virüsün 2. dalgasının bu gidişle patlayacağına dair haberler verildiği esnada hiç umulmadık bir şekilde Ankara'da patlama yaşanmış ve hemen hemen tüm ilçeler "çok yüksek riskli alan" olmuştu. Bugün yapılan bir son dakika açıklamasıyla kabus gibi çalan o çana dair tüm detaylar netlik kazandı!
Ankara; Türkiye'nin başkenti olduğu gibi koronavirüsün de başkenti haline gelmiş oldukça büyük korku yaymaya başlamıştı. Bu durumdayken gerek Sağlık Bakanlığı, gerek Ankara Valiliği gerekse halk tarafından çok çeşitli açıklamalar yapılmış ve " koronavirüs çanı" olarak adlandırılan o uyarılar tek tek paylaşılmıştı. Kabus gibi geçen günlerle birlikte tüm detaylar netleşti!
Ankara... Koronavirüste mucizeyi gerçekleştiren Türkiye'nin tek şehri olarak kendini gösterdi! Detaylar için diğer sayfaya geçiniz >>
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.