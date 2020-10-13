Ankara'da Kabus Gibi Çalan Koronavirüs Çanında Şoka Sokan Değişim! Görenler Gözlerine, Duyanlar Kulaklarına İnanamıyor! Mucize Gerçek Oldu

Ankara; Türkiye'nin başkenti olduğu gibi koronavirüsün de başkenti haline gelmiş oldukça büyük korku yaymaya başlamıştı. Bu durumdayken gerek Sağlık Bakanlığı, gerek Ankara Valiliği gerekse halk tarafından çok çeşitli açıklamalar yapılmış ve " koronavirüs çanı" olarak adlandırılan o uyarılar tek tek paylaşılmıştı. Kabus gibi geçen günlerle birlikte tüm detaylar netleşti!

Ankara... Koronavirüste mucizeyi gerçekleştiren Türkiye'nin tek şehri olarak kendini gösterdi! Detaylar için diğer sayfaya geçiniz >>