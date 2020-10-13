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- 13 Eki 2020 - 22:53 G: 13 Eki 2020 - 23:05

Ankara'da Kabus Gibi Çalan Koronavirüs Çanında Şoka Sokan Değişim! Görenler Gözlerine, Duyanlar Kulaklarına İnanamıyor! Mucize Gerçek Oldu

Ankara'da koronavirüs, bir dönem geri kalan 80 şehirle yarışıyor ve İstanbul'u geride bırakıyordu. Öyle ki Türkiye rekoru da bu anlamda Ankara ve Kayseri'den gelmişti. 16 milyon nüfuslu İstanbul'da virüsün 2. dalgasının bu gidişle patlayacağına dair haberler verildiği esnada hiç umulmadık bir şekilde Ankara'da patlama yaşanmış ve hemen hemen tüm ilçeler "çok yüksek riskli alan" olmuştu. Bugün yapılan bir son dakika açıklamasıyla kabus gibi çalan o çana dair tüm detaylar netlik kazandı!

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Ankara; Türkiye'nin başkenti olduğu gibi koronavirüsün de başkenti haline gelmiş oldukça büyük korku yaymaya başlamıştı. Bu durumdayken gerek Sağlık Bakanlığı, gerek Ankara Valiliği gerekse halk tarafından çok çeşitli açıklamalar yapılmış ve " koronavirüs çanı" olarak adlandırılan o uyarılar tek tek paylaşılmıştı. Kabus gibi geçen günlerle birlikte tüm detaylar netleşti! 

Ankara... Koronavirüste mucizeyi gerçekleştiren Türkiye'nin tek şehri olarak kendini gösterdi! Detaylar için diğer sayfaya geçiniz >>

13 Eki 2020 - 22:53 Ankara- Yaşam

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